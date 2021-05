Feirão Limpa Nome da Serasa: Consulta Gratuita e Acordos Online

Entenda o Feirão Serasa Limpa Nome

Decerto, o Feirão Serasa Limpa Nome é uma oportunidade de renegociação interessante para a pessoa física, já que disponibiliza acordos para os endividados com até 90% de desconto.

Sendo assim, veja algumas curiosidades sobre o Feirão Limpa Nome da Serasa, conforme informações do site oficial da própria empresa.

O Feirão Limpa Nome da Serasa está ocorrendo de forma 100% online

Entretanto, por conta da pandemia causada pelo coronavírus, as renegociações podem ocorrer diretamente no site oficial da Serasa. Sendo assim, basta acessar feiraolimpanome.com.br e negociar as dívidas.

Além disso, o Feirão Serasa Limpa Nome é responsivo, ou seja, pode ser acessado através do smartphone, computador ou tablet.

Diversas opções de parcelamentos

Decerto, o acesso permite que você verifique seu índice de Score e analisar as opções disponibilizadas pelas empresas parceiras da Serasa. Assim sendo, algumas empresas disponibilizam parcelamentos de até 96 meses, com descontos de até 90%. Segundo informações da Serasa, o prazo para que a empresa credora retire seu nome da lista de devedores é de até 5 dias.

Empresas parceiras que disponibilizam acordos

Sendo assim, são muitas as empresas parceiras da Serasa, confira algumas:

Santander;

Tribanco;

Ativos S.A;

Recovery;

Renner.

Claro;

Oi;

Bradesco;

Vivo;

Banco do Brasil;

Itaú;

Itapeva;

Avon;

Credsystem;

Casas Bahia;

Ponto Frio;

Anhanguera;

Digio; Zema;

Crefisa;

Unopar;

Hipercard;

Tenda;

Havan;

Banco Pan;

CCB, dentre outras empresas.

Negociações para empresas

Além disso, o Feirão Serasa Limpa Nome também permite negociar dívidas de CNPJ. Assim sendo, você pode quitar dívidas que constam como inadimplentes para a sua empresa, sem filas e sem burocracia.

Consulte seu CPF de forma gratuita

Em suma, a consulta do CPF é gratuita e pode ser feita pelo aplicativo ou pelo site serasa.com.br. Portanto, para realizar a consulta, basta informar o número do CPF e a senha. Se você não tiver o cadastro na Serasa, pode fazer na hora, basta preencher os dados solicitados e realizar a consulta.

Quais informações constam no site?

Dessa forma, segundo informações oficiais da Serasa, você receberá todas as informações sobre:

Dívidas negativadas;

Aviso de dívidas;

Protestos (dívidas em cartórios);

Cheque sem fundo;

Bem como, ações judiciais;

Participação em falências.

Apenas as dívidas negativadas são negociadas

Todavia, lembre-se de que no Feirão Serasa Limpa Nome, apenas as dívidas negativadas são negociadas. Se você possui algum cheque sem fundo, ação judicial ou protesto em cartório, não conseguirá resolver essas pendências no Feirão, conforme observação da própria Serasa em seu site oficial.

Certamente, é importante que insira as parcelas de suas renegociações em um planejamento financeiro para otimizar seu fluxo financeiro pessoal.