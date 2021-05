O Grupo DPSP divulga vagas de emprego para pessoas com deficiências, em Minas Gerais. São 10 oportunidades para a função de Atendente de Loja. Veja, a seguir, todas as informações sobre as chances e como se inscrever!

Grupo DPSP divulga vagas de emprego para Atendente de Loja

A empresa com sua política inclusiva está oferecendo, aproximadamente, 10 oportunidades de emprego para o cargo de Atendente de Loja, exclusivas para Pessoas com Deficiências, em Minas Gerais. As atividades a serem desempenhadas pelos contratados serão:

Realizar atendimento aos clientes de forma a esclarecer suas dúvidas sobre os produtos;

Realizar o registro de produtos e vendas no caixa;

Prestar auxílio no recebimento de mercadorias;

Colocar preços e verificar a validade dos produtos;

Entregar cestos e direcionar os clientes as sessões solicitadas;

Conferir e repor as mercadorias nas prateleiras;

Estocar mercadorias;

Realizar a limpeza e a organização da loja.

O Grupo DPSP oferece aos colaboradores, além do salário à combinar, os seguintes benefícios:

Assistência Médica;

Assistência Odontológica;

Vale Transporte;

Vale Alimentação;

Vale Refeição;

Auxílio Farmácia;

Auxílio Academia;

Cesta Básica;

Cesta de Natal;

Convênio com empresas parceiras;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

O Grupo DPSP divulga vagas de emprego para Atendente de Loja, exclusivas para pessoas com deficiência. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site de participação, levando em consideração todas as informações referentes às oportunidades.

