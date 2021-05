Nova logo marca do Nubank vira alvo de críticas

Se você é cliente do Nubank e teve o aplicativo atualizado, já percebeu que a empresa fez algumas alterações em sua logo marca. Desde o dia 17 (segunda-feira), a fintech está fazendo melhorias no seu canal principal de serviços, a plataforma digital.

De acordo com o Nubank, a mudança na logo marca é para expressar uma nova fase da empresa, de maturidade e “humanidade”, visto que o objetivo maior da fintech no momento é ter uma relação mais forte com seus clientes.

A nova logo mais curva, preenchida e moderna deve estrear em todos os meios de contato do banco digital com o público em breve.

Como todas mudanças, alguns clientes gostaram e outros desaprovaram o novo design. Uma publicação feita por um cliente no Instagram, dizia que a preferência era da logo antiga. Nesta mensagem, tinha mais de 400 curtidas.

“Pode ser uma questão de costume ou familiaridade. Mas sinceramente, preferia o antigo logo”, argumentou o cliente. Vários outros comentários foram postados dando opinião sobre a nova “cara” do Nubank.

De modo geral, qualquer mudança trará um certo nível de estranheza, e ainda, por se tratar de uma empresa nacionalmente conhecida, já era previsto que iria gerar muitos comentários, positivos ou negativos.

Novo crédito pré-aprovado e sem burocracia via aplicativo

Em meio à crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, muitos cidadãos estão perdidos em relação as dívidas. Boa parte dos brasileiros não possui recursos suficientes para pagar dívidas antigas e atuais.

Por esse motivo, o Nubank anunciou a criação de uma linha de crédito pré-aprovado. A nova modalidade é uma ótima opção para quem está precisando de dinheiro rápido e sem burocracia. O empréstimo é contratado via aplicativo da fintech.

Além disso, o crédito pré-aprovado traz uma série de vantagens para o contratante, como o prazo de carência para início dos pagamentos, que é de 90 dias e o período em que a dívida pode ser quitada, que confere a 24 meses, ou seja, 2 anos.

Para os interessados em contratar o crédito, precisa verificar se o Nubank disponibilizou a modalidade no aplicativo. Caso o cliente se encontre na lista de pré-aprovados definida pela empresa, é possível conferir o crédito disponível para contratação. Na sequência, basta preencher o formulário disponibilizado, como o valor que precisa, quantidade de parcelas e finalizar a operação.

Vale lembrar que o procedimento é feito totalmente através do aplicativo da empresa, ou seja, de maneira remota. O aplicativo está disponível para aparelhos com sistema Android ou iOS. Por fim, após fazer a contratação, o crédito é depositado imediatamente na conta.