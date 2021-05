Onomatopeia: um resumo sobre o tópico

A Onomatopeia: tudo o que você precisa saber

As onomatopeias são figuras de linguagem muito utilizada em temos literários e no cotidiano das pessoas.

Esse assunto aparece com uma grande frequência em diversas questões de português. Por exemplo, a prova do ENEM, os vestibulares e os concursos públicos têm o costume de abordar as onomatopeias.

Assim, é fundamental que você domine as principais características desse assunto para garantir um alto desempenho em suas provas.

A Onomatopeia: Introdução

A Onomatopeia é um figura de linguagem também denominada de mimologia. A sua principal função é reproduzir os mais variados sons através de uma série de fonemas ou de palavras que buscam imitar esses sons.

A palavra onomatopeia possui sua origem na língua grega, sendo a união de “onoma” (nome) e “poiein” (fazer).

A Onomatopeia: Funções

A principal função da onomatopeia é aumentar a expressividade de um determinado texto. Assim, podemos encontrar essa figura de linguagem com grande frequência em histórias em quadrinho, textos nos quais a alta expressividade é desejada para criar humor ou para aumentar o engajamento com o leitor.

Porém, as onomatopeias não se restringem somente à esse tipo de produção literária: elas podem ser encontradas também nas falas do cotidiano, especialmente em conversas informais, quando um indivíduo tem como objetivo relatar determinado som. Podemos citar como exemplo o som da buzina de um carro, de um animal ou de alguma coisa caindo.

Ainda, as onomatopeias são também empregadas na linguagem da Internet, especialmente em redes sociais. Quando dizemos “rsrsrs” ou “kkkk” para imitar o som de uma risada, estamos empregando uma onomatopeia em nosso discurso.

A Onomatopeia: Exemplos

Existem milhares de exemplos de onomatopeias. Porém, é válido destacar que o importante não é decorar todas as que existem, mas sim conseguir interpretar o significado de cada uma dentro do contexto apresentado na sua prova.

Entre os exemplos mais comuns, podemos citar:

Toc-Toc: som de alguém batendo em uma porta

Trim Trim: som de um telefone tocando

Tum-Tum: som dos batimentos do coração

Bi-bi: som da buzina de um carro ou moto

Au-Au: som do latido do cachorro

Snif: som de uma pessoa chorando

Crash: som de alguma coisa quebrando

Fonte: Notícias Concursos