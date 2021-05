Prefeitura de Rolim de Moura – RO divulga novo Processo seletivo

No Estado de Rondônia, a Prefeitura Municipal de Rolim de Moura faz saber aos interessados a abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado que tem por objetivo preencher 03 vagas em cargos de nível superior na Secretaria Municipal de Assistência Social.

De acordo com o edital, as oportunidades são para os cargos de Assistente Social (1 vaga) e Psicólogo (2 vagas). O salário oferecido será no valor de R$ 2.687,31, mais auxílio alimentação.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até as 23h59 do dia 14 de junho de 2021, via preenchimento de formulário eletrônico.

PROVAS

O processo seletivo contará com apenas prova de títulos (caráter classificatório e eliminatório), conforme critérios especificados no edital. A seleção é válido por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.

ATRIBUIÇÕES

PSICÓLOGO: Avaliar as condições intelectuais e emocionais de crianças, adolescentes e adultos e em processos judiciais, quando solicitado judicialmente, seja por deficiência mental e insanidade, testamentos contestados, aceitação de lares adotivos, posse e guarda de crianças ou determinação da responsabilidade legal por atos criminosos, quando devidamente comprovada a carência econômica dos envolvidos. Atuar como perito quando intimado judicialmente nas varas cíveis, criminais, da família, da infância e da juventude, elaborando laudos, pareceres e perícias a serem anexados aos processos, quando devidamente comprovada a carência econômica dos envolvidos. Entre outros.

ASSISTENTE SOCIAL: Realizar ou orientar estudos e pesquisas no campo da assistência social. Preparar programas de trabalho referente ao Serviço Social. Realizar e interpretar pesquisas sociais. Orientar e coordenar os trabalhos nos casos de reabilitação profissional. Encaminhar pacientes a dispensários e hospitais, acompanhando o tratamento e a recuperação dos mesmos, assistindo aos familiares. Realizar agendamentos para pacientes no âmbito municipal, estadual e nacional. Executar serviços junto ao TFD para locomoção do paciente dentro e fora do Estado, visando a continuidade do tratamento. Planejar e promover inquéritos sobre a situação social de escolares e de suas famílias. Fazer triagem dos casos apresentados para estudo ou encaminhamento. Entre outros.

EDITAL 2021