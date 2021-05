Processo seletivo Prefeitura de Batayporã – MS encerra inscrições hoje (07)

A Prefeitura Municipal de Batayporã – MS encerra inscrições nesta sexta-feira, 07 de maio de 2021. O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo preencher 11 vagas em cargos de nível alfabetizado e fundamental na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

gari (1); trabalhador braçal (1); vigia (1); auxiliar de mecânica (1); auxiliar de sérvios gerias (1); coveiro (1); Nível fundamental: motorista categoria C (1); operador de máquinas (1); mecânico (1); motorista categoria A (1); e motorista categoria B (1).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.140,05 a R$ 2.500,00, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 07 de maio de 2021, mediante preenchimento do formulário eletrônico, no site da Prefeitura Municipal.

PROVAS

O processo seletivo contará com prova de títulos e prova prática, prevista para ser aplicada no Recinto de Festas Diego Sanches Marchi, situado na Avenida Brasil, s/n. Já para os cargos de nível fundamental serão avaliados via prova de aptidão física e fisioterapêutica, no Estádio Municipal Mohamed Mustafá, Rua Paschoal José da Silva.

EDITAL 2021 (dia 05, pag 74 a 89)