Você conhece algum suplemento importado? Já pesquisou sobre eles? Pois você está no lugar certo se quer saber mais sobre esse assunto. Neste artigo você saberá mais sobre os suplementos importados mais famosos e quais são os melhores para você que treina e quer aumentar sua força, performance e ter mais definição muscular. Acompanhe!

Produtos para ganho de força e performance

Alpha M1

Alpha M1 (metil-1-Etiocholenolol-Epietiocholanolon) é um pró-hormonal que promete superar resultados de muitos outros suplementos famosos no que diz respeito ao ganho de massa muscular.

Oferece vários benefícios para os amantes da musculação, como aumento da síntese proteica, maior resistência e força muscular, mais energia, aumento da performance e muitos outros.

Anavar

O Anavar é comparado a um esteroide anabolizante que aumenta o óxido nítrico no corpo e os níveis de testosterona, fazendo com que haja aumento da força e do crescimento muscular.

É muito bom para os praticantes de musculação, pois ativa rapidamente a síntese de proteínas com poucos minutos de uso, gerando um aumento rápido dos músculos.

Cardarine

Uma boa opção para aumentar o desempenho cardiovascular em treinos de maior intensidade, o Cardarine é um daqueles suplementos que oferece mais benefícios do que efeitos indesejados que muitos suplementos causam.

Ele aumenta o ganho de massa muscular e ainda ajuda na perda de gordura e aumenta a resistência física, ótimos benefícios para os amantes dos treinos de musculação.

Femme Stane

Desenvolvimento especialmente para as mulheres que não querem obter características masculinas que muitos suplementos causam, o Femme Stane é um pró-hormonal que estimula o ganho de massa muscular feminino e também elimina as gorduras localizadas.

Fematrope

Mais um suplemento pró-hormonal feminino, o Fematrope proporciona o ganho de massa muscular e um corpo mais definido sem causar efeitos colaterais adversos que a testosterona causa, como o maior crescimento dos pelos no corpo.

H Stane

O H Stane é um pró-hormonal de classe 2 que oferece ótimos benefícios sem causar danos ao corpo. Ele ajuda na perda de gordura corporal e na hipertrofia rápida das fibras musculares em pouco tempo. Lembre-se de usar o Organ Shield para proteger seus órgãos e aumentar os efeitos do H Stane.

M Stane

O M stane é um pró-hormonal de classe 4 que dá excelentes resultados em poucos dias de uso. Ele garante um crescimento muscular melhor e uma boa definição do corpo, além de proporcionar outros benefícios, como aumento da resistência, força e energia.

Organ Shield

O Organ Shield é um suplemento feito de forma natural cujo objetivo é fazer com que você realize os ciclos com os pró-hormonais tendo mais segurança. Ele cuida e protege alguns órgãos mais afetados com o uso desses suplementos, sendo o principal deles o fígado.

Ostarine

Se você busca um suplemento que não causa efeitos indesejados, o Ostarine é bastante indicado, além do que você obtém muitos dos seus benefícios em um período bem curto de uso desse suplemento.

Recycle

O Recycle é um excelente suplemento para equilibrar os hormônios masculinos e femininos no corpo, pois regula a produção da testosterona e impede a produção do estrogênio, respectivamente.

Suplementos importados: os melhores

Black Mamba

O Black Mamba é um excelente suplemento para ajudar na perda de gordura e para proporcionar um corpo mais definido e tudo isso de forma bem rápida. Com ação termogênica, esse suplemento acelera o metabolismo e isso faz com que a queima calórica e o crescimento muscular aconteçam mais rapidamente.

E o melhor de tudo é que você ainda economiza, pois todos esses benefícios são conseguidos com o uso de 1 ou 2 cápsulas desse suplemento, ao contrário de muitos outros que estão aí no mercado, onde você precisa de mais cápsulas para ter esses benefícios.

Black viper

Se você quer perder gordura, peso e ainda definir os músculos, o Black Viper é um termogênico muito recomendado. Além desses benefícios, você ainda consegue ter mais disposição para realizar suas atividades no dia a dia, pois, por ele ser termogênico, aumenta a energia corporal.

Hellfire

O Hellfire é mais um suplemento que exerce efeito termogênico no corpo, fazendo com que a gordura abdominal seja eliminada. Além disso, com o uso desse termogênico, você consegue ter mais energia e disposição durante todo o dia.

Lipo 6

O Lipo 6 é outro termogênico que tem um efeito bem potente, ajudando a retirar do corpo a gordura estocada de forma muito mais eficaz do que outro queimador de gordura, tanto é que este é considerado o melhor eliminador de gorduras já criado.

Lipodrene

O Lipodrene também é um termogênico que elimina gordura e facilita a perda de peso, sem falar que ele garante mais energia ao corpo por mais tempo.

Stimerex

O Stimerex é um suplemento que facilita a queima de gordura corporal e, consequentemente, a perda de peso, chegando a perder até 10 quilos com apenas 30 dias de uso ou menos.

Oxyelite

O Oxyelite é um suplemento feito com componentes naturais, por isso, é um produto bastante recomendado. Sua ação termogênica ajuda o corpo a queimar gordura, principalmente em locais mais difíceis e que incomodam mais, como a região abdominal.

DHEA e o antienvelhecimento

O DHEA (dehidroepiandrosterona) é um hormônio esteroide produzido naturalmente pelo organismo, mais especificamente pelas glândulas adrenais do corpo.

Ele é um hormônio precursor dos hormônios sexuais masculinos e femininos, como a testosterona e o estrogênio, respectivamente, e tem sua produção reduzida a partir dos 30 anos de idade.

Por isso, muitas pessoas usam esse hormônio de forma suplementar para suprir sua deficiência e para outros benefícios, como o aumento da massa muscular e o retardo do envelhecimento.

Os suplementos de DHEA são feitos a partir de soja ou inhame selvagem e suas formas de suplementação são o DHEA 25mg e o DHEA 50mg.

Melatonina e o sono

A melatonina é um hormônio sintetizado naturalmente pelo organismo, através da glândula pineal, que fica localizada no cérebro.

Entre uma de suas funções está a de regular o ciclo circadiano ou ritmo circadiano, que nada mais é que o período de 24 horas em que nosso corpo se mantém regulado com suas atividades durante o dia e durante a noite.

Por isso, a melatonina também é importante para regular o processo do sono noturno e sua deficiência influencia em uma boa qualidade do sono.

A produção natural da melatonina no corpo pode sofrer influência e, em algumas pessoas, pode haver redução, principalmente nos mais idosos que é quando a produção desse hormônio cai.

Porém, a suplementação pode amenizar essa deficiência através da melatonina 10mg e da melatonina 3mg. Mas ambas devem ser utilizadas com orientação médica para que a suplementação seja feita de forma mais segura e eficaz.