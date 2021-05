Veja as vagas abertas em São Paulo

O Programa de Estágio NextGen está em busca de Estagiários em São Paulo. A empresa divulgou cinco vagas para a função. Para se candidatar a uma das oportunidades é extremamente necessário que o candidato tenha conhecimento no pacote Office. Confira todas as informações para saber como se candidatar às vagas disponíveis!

Programa de Estágio NextGen tem vagas disponíveis

Na região de São Paulo, a empresa NextGen está com vagas para realizar a contratação de Estagiários. Como requisitos, a empresa procura candidatos que saibam fazer uso das ferramentas Office e conhecimento em Inglês nível Avançado. É desejável ter habilidades com o JavaScript e Lógica de Programação.

Entre as atividades a serem desempenhadas no cargo estão o auxílio no desenvolvimento de software, realizar o suporte no desenvolvimento de projetos, prestar apoio no desenho de solução, realizar o trabalho com metodologias ágeis, entre outras atividades relacionadas a função. O trabalho na empresa será em Full Home Office. A faixa de salário é a combinar e os benefícios oferecidos aos colaboradores são:

Assistência Médica e Odontológica;

Vale Refeição;

Bolsa Auxílio;

Seguro de Vida.

Como se inscrever

Para ter mais informações sobre como se inscrever nas vagas, os interessados devem acessar a página de participação. Há vagas no Programa de Estágio NextGen e os novos estagiários serão contratados na região de São Paulo.

A empresa NextGen é uma líder mundialmente reconhecida no segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação e que atua em mais de vinte países. Esta é uma oportunidade para aqueles que estão à procura de aprender e obter experiência profissional para se inserirem no mercado de trabalho.

