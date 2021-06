CNH Social: Inscrições abertas com 3 mil vagas

O Governo do estado de Goiás abriu mais de três mil vagas no programa CNH Social. A medida permite que os cidadãos de baixa renda consigam mudar a categoria, adicionar ou obter a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de maneira gratuita.

Os cidadãos interessados devem se cadastrar até o dia 7 de julho no site do Detran GO. As vagas estão distribuídas nas modalidades estudantil, urbana e rural, com um percentual de 5% reservado em cada uma delas para pessoas com deficiência (PcD).

Segundo informações, a lista dos contemplados será divulgada na primeira quinzena de julho, também pelo site do Detran GO. Veja os critérios para participar de cada uma das modalidades abaixo:

Modalidade estudantil: o estudante deve ter de 18 a 25 anos de idade, estar com cadastro atualizado no CadÚnico e ter cursado e concluído o ensino médio na rede pública estadual.

Modalidade urbana: o cidadão precisa saber ler e escrever, além de estar inscrito no CadÚnico e residir em cidade.

Modalidade rural: o cidadão deve saber ler e escrever, estar inscrito no CadÚnico e residir na zona rural.

Mudança de categoria: o candidato não pode ter cometido nenhuma infração de trânsito de quaisquer espécies, principalmente nos últimos 12 meses anteriores à inscrição.

Vale ressaltar que, em caso de empate na modalidade estudantil, o critério utilizado será a nota média apurada pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás.

CNH Social

O programa concede ao cidadão contemplado isenção das taxas cobradas pelo Detran GO, como as de agendamentos de provas teóricas e de exame prático, Registro Nacional de Carteira de Habilitação (Renach) e Licença de Aprendizagem de Direção Veicular.

Além disso, o beneficiário não paga pelos exames médico e psicológico, justa médica – para os cidadãos com deficiências -, e do toxicológico para categorias profissionais. Vinculado a instituições de preparações teóricas, o programa garante a realização do curso teórico, de legislação de trânsito, as aulas práticas de direção e até três chances para fazer o teste sem nenhuma cobrança.

