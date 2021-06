Você quer mudar de carreira, mas não sabe qual passo deve dar primeiro? Saiba que a gente te entende! Afinal, a mudança de planos pode parecer “assustadora”, devido ao fato de que temos a sensação de perda de controle. Por isso, fazer um bom planejamento de carreira é fundamental para prever alguns impasses que possam surgir no meio do caminho.

Pensando nisso, trouxemos este conteúdo com diversas dicas e detalhes de como trocar de carreira sem dor de cabeça. Acompanhe!

Como mudar de carreira com tranquilidade?

Na hora de mudar de carreira você terá que estimular uma habilidade essencial: a paciência. Sem paciência, você pode tomar atitudes impensadas e impulsivas, que mais tarde trarão consequências negativas.

Portanto, tenha em mente que você não precisa trocar de carreira de uma hora para outra. Essa mudança pode ser gradativa, com tranquilidade e, até certo ponto, comodidade. Entenda mais a seguir:

1- Primeiramente, busque o autoconhecimento

O autoconhecimento sempre será o primeiro passo na hora de mudar de carreira. Sem ele, torna-se impossível saber qual área do conhecimento combina mais com você.

Por isso, comece a prestar mais atenção no que você gosta; conheça novas áreas de atuação; viva novas experiências; etc. Quanto mais conhecimento sobre outras áreas e atividades você adquirir (mesmo que superficiais), mais munição você terá na hora de escolher uma nova carreira promissora.

2- Avalie o mercado e as habilidades necessárias

Depois que você conseguir elencar possíveis carreiras que combinam com a sua forma de ser e seus propósitos de vida, é hora de avaliar o mercado como um todo. Estude quais são as habilidades que as empresas procuram; veja até que ponto determinada área de atuação faz sentido para você; saiba em quais campos você pode trabalhar; e assim por diante.

3- Invista em aprimoramento

Com os dados sobre o mercado e as habilidades necessárias em mãos, você deverá investir em aprimoramento e conhecimento antes de dar um passo “maior” na hora de mudar de carreira. Ou seja, antes de “largar” o seu emprego atual, certifique-se de buscar formações e cursos na nova área de atuação.

4- Monte a sua reserva de emergência

Ainda no seu emprego antigo, monte a sua reserva de emergência financeira. É ela quem lhe dará suporte durante todo o processo de transição. Afinal, quando começamos uma carreira, é claro que não a começamos no topo, certo? Por isso, ter uma reserva de emergência é importante para que você não se sinta desamparado nos primeiros meses na nova empresa.

5- Busque oportunidades na nova área de atuação

Com a sua reserva estruturada, e os conhecimentos adquiridos, é hora de buscar novas oportunidades. Use ferramentas digitais para isso, como o próprio LinkedIn, por exemplo. Além disso, escreva e-mails para as empresas, entregue currículos em sua cidade, etc. Busque caminhos para a nova área de atuação.

E, ah! Não se esqueça que o networking também pode ajudar, ok? Através dele você pode construir relações profissionais que abrem portas mais tarde. Lembre-se sempre disso!