Concurso Saúde Goiânia GO 2021: EDITAL deve sair em breve

O Conselho Municipal de Saúde publicou uma resolução que tenta garantir um novo concurso

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Goiânia – GO poderá realizar um novo edital de concurso público em breve. O desejo de uma nova seleção é do Conselho Municipal de Saúde (CMS).

No começo de junho, foi publicada a resolução da 261ª Reunião Ordinária do colegiado no Diário Oficial do Município de Goiânia, que entre os temas debatidos no encontro, o novo concurso Goiânia para a Secretaria Municipal de Saúde foi discutido.

Conforme o Conselho, algumas metas que foram definidas e pactuadas anteriormente estão em desconformidade ou tiveram baixa execução pelo município. Entre elas, está a está a recomendação para a realização de um novo certame.

“A baixa execução das metas pactuadas justificadas pela falta de recursos humanos desconsiderando as recomendações deste Conselho em relação a realização de Concurso Público. O processo foi aberto no final da Gestão 2013/2016. E no terceiro ano da Gestão 2017/2020 não foi publicado o edital para efetivo provimento das vagas.”

De acordo com a diretriz 5 da resolução, o colegiado fala sobre dar continuidade imediata ao processo de realização de Concurso Público que tem por objetivo o preenchimento de 1.531 vagas.