Estadão anuncia vagas de emprego em São Paulo

Estadão anuncia vagas de emprego para profissionais de diferentes áreas de atuação em São Paulo. São mais de seis oportunidades abertas e, para se inscrever, os interessados devem ter profundo interesse em tecnologia e novos desafios. Veja, a seguir, quais são os cargos!

O Estadão divulgou mais de seis oportunidades de emprego disponíveis para trabalhadores profundamente interessados em tecnologia e novos desafios. Dentre as vagas de São Paulo, estão os seguintes cargos:

Operador de Televendas;

Estágio em Jornalismo;

Estágio Jurídico Tributário;

Desenvolvedor Web;

Especialista CRM – Campaign Lead;

Engenheiro(a) de Dados.

A empresa oferece aos novos colaboradores, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, benefícios como vale transporte, refeitório, horário flexível, auxílio desenvolvimento, seguro de vida, programa de treinamentos, desconto em produtos, auxílio creche, restaurante interno, previdência privada, convênio com empresas parceiras e convênio médico.

Como se inscrever

O Estadão anuncia vagas de emprego com diversos benefícios em São Paulo. Para se inscrever em uma das oportunidades, os candidatos devem acessar o site de participação, ler atentamente todos os requisitos informados pela empresa e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

O Estadão é uma das principais e mais sólidas empresas de comunicação e informação do Brasil. Acredita-se que a informação é a maior ferramenta de transformação social, além de preparar as pessoas para futuros desafios.

