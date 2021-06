Improdutivo no trabalho? Veja o que fazer para lidar com isso

Sentir-se improdutivo no trabalho pode ser “desesperador” para algumas pessoas, especialmente para aquelas que trabalham com metas e prazos.

Afinal, só quem precisa entregar algo “para ontem” sabe o quão difícil é perceber que a sua mente não está focando no que é necessário.

Porém, algumas medidas simples podem minimizar essa sensação de improdutividade, aumentando a sua motivação para desenvolver as suas tarefas de uma forma mais fluída. E é exatamente isso que você encontrará neste conteúdo.

Acompanhe até o final e veja como agir quando você se sentir improdutivo no trabalho!

Se sente improdutivo no trabalho? Veja algumas dicas para lidar com isso

Lembre-se de que sentir-se improdutivo no trabalho é natural e comum. Trata-se de um reflexo comum na vida de muitas pessoas, que pode ser mais ou menos intenso. Isto é, não se sinta inferior ao seu colega quando você perceber que não está produzindo da maneira que deseja. Assim você não se cobra tanto e consegue restaurar as suas energias mentais!

Portanto, entenda que nem sempre estaremos super produtivos, e está tudo bem! O que não podemos permitir é que a improdutividade se torne uma regra em nossa rotina. Nesse caso, sim, devemos pensar em alternativas para lidar com o problema. E é essas alternativas que você encontra a seguir:

1- Crie a cultura de pausas

As pausas são indispensáveis para o seu cérebro. Ele pode funcionar muito melhor se, a cada tarefa, você fizer uma pausa de 3 minutos, mais ou menos, ao invés de tentar concluir 5 tarefas no menor tempo possível.

Acredite, com as pausas, é bem provável que você termine as mesmas 5 tarefas em um tempo ainda menor. Experimente e veja o quanto isso pode ser verdade!

2- Intercale as tarefas – misture as mais difíceis com as mais fáceis

Sabemos que ter uma lista de prioridades para o dia a dia é fundamental para não ser improdutivo no trabalho. Porém, ao mesmo tempo é preciso dar pequenos “relaxamentos” para o nosso cérebro, a fim de não saturar a nossa concentração.

Para isso, experimente concluir uma tarefa difícil e, antes de começar outra complicada, faça uma que seja mais rápida e fácil. Dessa forma você irá administrar muito melhor as suas energias mentais e não irá saturar o seu cérebro.

3- Produza um esboço do seu trabalho antes de executá-lo

Não comece um trabalho do zero sem nenhum tipo de esboço. Mas sim, tenha sempre um rascunho como ponto de partida na hora de executar alguma tarefa ou atividade. Isso fará com que, de certa maneira, você siga um roteiro pré-pronto, lapidando o que você está produzindo e fazendo com que você se sinta menos improdutivo no trabalho.

4- Encontre o seu horário mais produtivo

Saber qual é o seu horário mais produtivo também é importante. Assim, você pode deixar as tarefas mais criativas e complexas para este horário. Logo, a improdutividade no trabalho irá diminuir drasticamente, pois você estará focado em aproveitar ao máximo o desempenho do seu cérebro, quando ele estiver “pronto” para agir.

5- Tenha um momento para “perder tempo”

Muitas vezes, somos improdutivo no trabalho por perdermos tempo com o que não agrega em nada. Por isso, crie um horário para essa “perda de tempo”. Pode ser durante um café, ou entre uma tarefa e outra. Assim você pode aproveitar para visualizar as redes sociais, assistir a um vídeo, etc.

Tudo isso trará mais equilíbrio para as suas energias mentais, melhorando o seu desempenho e aumentando a sua produtividade. Experimente nossas dicas!