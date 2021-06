INSS deve liberar a segunda parcela do 13º salário ainda neste mês

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) encerrou na última terça-feira (08) o pagamento da primeira parcela da antecipação do 13º salário aos aposentados e pensionistas. O abono foi distribuído tanto para quem recebe até um salário mínimo quanto para quem recebe mais que um piso nacional.

Normalmente, o salário extra é pago no segundo semestre do ano, mas com a antecipação, os segurados do INSS já estão recebendo o benefício. Além disso, o adiantamento do calendário foi efetuado com o objetivo de minimizar os impactos causados pela pandemia do coronavírus.

Devido a isto, os beneficiários da Previdência receberam 50% do valor do benefício nessa primeira rodada e deve receber a segunda parcela, possivelmente com desconto – aplicado caso o beneficiário declare o IPR.

Segunda parcela

A segunda parcela do 13º salário do INSS está prevista para ser paga ainda este mês. Seguindo este princípio, a distribuição começará no dia 24 de junho. Confira os calendários a seguir:

Beneficiários que recebem até R$1.100

Dígito final 2ª parcela – Junho 1 24 de junho 2 25 de junho 3 28 de junho 4 29 de junho 5 30 de junho 6 01 de julho 7 02 de julho 8 05 de julho 9 06 de julho 0 07 de julho

Beneficiários que recebem mais que R$ 1.100

Dígito final 2ª parcela – Junho 1 e 6 01 de julho 2 e 7 02 de julho 3 e 8 04 de julho 4 e 9 06 de julho 5 e 0 07 de julho

Qual o valor do 13º salário?

Como já mencionado, a primeira parcela já disponibilizada foi com um valor equivalente a 50% do benefício concedido ao segurado, sem descontos. Já a segunda parcela, pode ter descontos devido ao Imposto de Renda.

Além disso, o abono é pago conforme a quantidade de meses em que o benefício foi concedido ao cidadão. Logo, o valor também deve variar conforme este princípio.

Por fim, a quantia a ser recebida pode ser consultada por meio do extrato encontrado no aplicativo “Meu INSS”. Basta acessá-lo e tirar suas dúvidas.

Veja: Confira o calendário de pagamento da 2ª parcela do 13º salário do INSS