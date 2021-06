Presidente Bolsonaro fala sobre aumento de 50% no Bolsa Família 

O presidente Jair Bolsonaro, comentou em sua live semanal, na última quinta-feira, dia 03 de junho, sobre a intenção de aumentar os valores pagos pelo Programa Bolsa Família em pelo menos 50%. Segundo Bolsonaro, Paulo Guedes, atual ministro da Economia, vem estudando o tema com total responsabilidade e atenção.

Nesse sentido, então, o Governo Federal se vê pressionado nos últimos dias pela instauração da CPI da Covid, para investigação de possíveis irregularidades acerca do combate à pandemia. Bem como, apresenta uma queda na seu nível de popularidade. Portanto, Jair Bolsonaro comentou sobre o assunto que foi uma das principais reinvindicações da população durante todos protestos contra o governo. Trata-se, então, da possível extensão do Auxílio Emergencial.

“Tem gente que fala que o auxílio emergencial, que está em R$ 250, é um absurdo, muito pouco. Concordo. Mas vocês nunca falaram que o Bolsa Família está hoje, em média, R$ 192. Resolveram falar que (R$ 250) é pouco por conta da pandemia. Quando não tinha pandemia, o pobre podia continuar vivendo com R$ 192, que é pouco”, comentou o presidente.

“Estamos trabalhando para aumentar esse valor (do Bolsa Família). Pretendemos chegar aí… dar pelo menos 50% (de aumento). Está lá o Paulo Guedes discutindo esse assunto. Com responsabilidade”, acrescentou Bolsonaro sobre o Programa Bolsa Família.

O presidente também falou sobre a economia

Durante a transmissão, realizada em suas redes sociais, Bolsonaro classificou a atual semana como uma “semana de glória” para o setor econômico. Desse modo, afirmou que o Produto Interno Bruto do país ainda deverá crescer por pelo menos mais 4% em curso do ano de 2021.

Além disso, o presidente também comentou sobre a alta dos combustíveis que, segundo ele, estão inflacionados por conta da cobrança de ICMS e pelo imposto estadual.

“Cada estado cobra o que bem entende (de ICMS). E cobra em cima do preço médio que você paga na bomba. Tem que ser o preço da refinaria (que é menor) ou um valor fixo. Que seja um valor fixo. Conversei com o (presidente da Câmara dos Deputados) Arthur Lira (PP-AL). Vai botar um projeto em votação que trata desse assunto” disse Bolsonaro, em mais um aceno para os caminhoneiros, categoria de sua base política que reivindica redução no preço do diesel.

Segundo a jornalista Malu Gaspar, do Globo, Bolsonaro vem sofrendo pressão dos líderes do Centrão a manter o Auxílio Emergencial até o fim de seu mandato. Assim, a intenção é que o benefício ajude no aumento de sua popularidade e consiga reeleger o atual presidente.

Bolsa Família 2021: Confira os pagamentos do mês de junho

Primeiramente, é importante lembrar que o Bolsa Família é um programa de transferência direta de renda. Sua criação ocorreu pelo Governo Federal, no ano de 2003, com a intenção de retirar famílias da situação de pobreza e de extrema pobreza.

Logo, enquanto as mudanças que o presidente mencionou não acontecem, o Bolsa Família segue realizando seus pagamentos como de costume. Nesse sentido, então, os participantes do Programa Bolsa Família irão receber mais um parcela do benefício durante o mês de junho. Então, todos os beneficiários do programa devem estar atentos aos dias de depósito dos valores na Poupança Social Digital da Caixa.

Calendário de Junho de 2021

Os participantes do Bolsa Família sempre recebem nos dez últimos dias úteis do mês. Ademais, seguem um escalonamento de acordo com o último número de seu NIS (Número de Identificação Social). Assim, receberão no mês de junho, nas datas que seguem, aqueles participantes com NIS terminado em:

1: 17 de junho

17 de junho 2: 18 de junho

18 de junho 3: 21 de junho

21 de junho 4: 22 de junho

22 de junho 5: 23 de junho

23 de junho 6: 24 de junho

24 de junho 7: 25 de junho

25 de junho 8: 28 de junho

28 de junho 9: 29 de junho

29 de junho 0: 30 de junho

Além disso, os valores que se direcionam aos integrantes do benefício terão depósito na Conta Poupança Social Digital. Então, poderão ser movimentados através da utilização do aplicativo Caixa Tem.

Dessa forma, o depósito dos valores na conta digital foi uma das decisões que o período de pandemia demandou. Consequentemente, a medida reduz possíveis casos de aglomeração nas agências físicas para o recebimento da quantia de maneira remota.

O aplicativo Caixa Tem originalmente foi criado para o recebimento dos valores vinculados ao Auxílio Emergencial. Contudo, o sucesso em sua adoção fez com que ele se tornasse útil para o recebimento de outros benefícios sociais. Portanto, o Caixa Tem possui um papel muito importante, já que inclui a população de baixa renda ao ambiente bancário, com a oferta de diversos serviços de maneira simples, descomplicada e sem qualquer custo.

Como acontece o pagamento através do Caixa Tem?

A abertura das contas acontece de forma automática e gratuita, sem a necessidade da apresentação de documentos e nem do comparecimento a uma agência física. Porém, para os cidadãos que já são correntistas da Caixa Econômica Federal nada muda. Desse modo, os valores serão creditados nas contas já existentes, podendo ser movimentados pelo internet banking ou por meio do aplicativo da Caixa.

Já os usuários do Caixa Tem podem utilizar os mesmos serviços, como transferências via DOC ou PIX, utilização do Cartão de Débito Virtual, pagamento de contas, boletos e diversos outros serviços.

Ademais, a Conta Poupança Social Digital permite a realização de transferência ilimitadas para contas da Caixa. Em conjunto, também, até três transferências mensais parou outras instituições financeiras, sejam elas tradicionais ou digitais. Assim, o limite é de R$ 600 por movimentação e R$ 1 mil por dia.

Além disso, o saque dos benefício poderá ser realizado em qualquer casa lotérica, posto de atendimento e terminal eletrônico da Caixa Econômica Federal. Usuários do aplicativo Caixa Tem poderão também realizar o saque da quantia utilizando a opção de “Saque sem cartão”. No entanto, esta opção necessita que o usuário criem um código de recebimento pelo próprio aplicativo.

Como criar o código para recebimento?

Primeiramente, o cidadão deverá acessar a sua conta social digital por meio do aplicativo Caixa Tem. Em seguida, o usuário deverá selecionar a opção saque e digitar o valor que o mesmo deseja sacar.

Dessa forma, após informar o valor que deseja, o próprio sistema criará um código. Assim, a sequência gerada possibilita a realização do saque em um terminal eletrônico ou em uma casa lotérica.