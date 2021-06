VINCI Energies tem vagas de emprego em Contagem e Macaé

VINCI Energies tem vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de atuação em Contagem, Minas Gerais e Macaé, Rio de Janeiro. São diversas oportunidades abertas para todos aqueles que estão em busca de trabalho com carteira assinada. Veja, a seguir, quais são as funções!

VINCI Energies tem vagas de emprego para diferentes áreas de atuação

A VINCI Energies anunciou diversas oportunidades de emprego disponíveis para colaboradores de diferentes áreas em Contagem, Minas Gerais e Macaé, Rio de Janeiro. A empresa disponibiliza aos novos funcionários, além do salário de acordo com o mercado de trabalho, benefícios como vale transporte, seguro de vida, restaurante interno, convênio médico e convênio odontológico. Dentre as vagas, estão os seguintes cargos:

Assistente de Documentação – Contagem;

Estagiário Fiscal – Macaé;

Engenheiro Eletricista – Contagem;

Orçamentista – Contagem;

Engenheiro Civil – Contagem;

Comprador – Contagem;

Analista de Suprimentos – Contagem;

Estagiário(a) Engenharia Elétrica – Contagem;

Projetista de Eletrocentro e Painéis – Contagem.

Como se inscrever

VINCI Energies tem vagas de emprego com muitos benefícios, além da remuneração salarial. Para se inscrever em uma das oportunidades, os candidatos devem acessar o link de participação, considerar todas as informações referentes à vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado em candidate-se.

A VINCI Energies reconhece a necessidade de valorizar a diversidade, proporcionando times variados em sua equipe. Portanto, todos podem se candidatar à uma das vagas, independentemente de, gênero, raça e religião.

