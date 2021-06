WhatsApp vai oferecer backup no Google Drive com criptografia

O WhatsApp está investindo em segurança para os usuários do aplicativo. Em sua última atualização beta da versão Android do aplicativo, a plataforma já mostra o que vai oferecer no futuro. O WhatsApp vai fornecer uma chave de criptografia que foi utilizada para fazer backups no Google Drive. Dessa forma o usuário poderá anotar a sua chave.

Backups diretos no Google Drive terão uma chave específica para criptografia. O padrão das chaves terá 64 caracteres. Além disso, uma notificação lembrará aos usuários que coloquem letras, dígitos e letras minúsculas entre A e F. Dessa forma fica mais fácil de lembrar os usuários de digitar a letra O em vez do número 0, por exemplo.

Faz tempo que o WhatsApp está investindo em maior segurança para seus usuários, para evitar vazamento de informações. As conversas já são protegidas por criptografia, agora chegou a vez dos backups.

A criptografia serve para codificar e decodificar dados. Dados criptografados estão com um algoritmo para codificá-los, assim eles não mantêm as informações originais e não podem ser lidos.