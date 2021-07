Bolsonaro volta a dizer que não pode aumentar valor do Auxílio

O Presidente Jair Bolsonaro disse nesta terça-feira (20) que o Auxílio Emergencial não pode passar por um aumento nos seus valores. De acordo com o chefe de estado, se isso acontecer o país poderia acabar contraindo mais dívidas e não é isso o que o Palácio do Planalto quer que aconteça neste momento.

“Diminuiu porque não tem mais como se endividar”, disse o Presidente em conversa com apoiadores nas proximidades do Palácio da Alvorada na manhã desta terça-feira (20). A declaração joga um banho de água fria nas pessoas que acreditavam que o Governo poderia mudar de ideia sobre o assunto.

O fato, no entanto, é que esta não é a primeira vez que Bolsonaro fala sobre isso. Em diversas outras oportunidades, o Presidente deixou claro que o seu Governo não iria aumentar os valores do Auxílio Emergencial. Hoje, de acordo com o Ministério da Cidadania, os pagamentos variam entre R$ 150 e R$ 375.

E ainda de acordo com esses dados, a grande maioria dos 37 milhões de usuários do benefícios recebem mesmo esse valor menor. Isso significa que milhões de pessoas estão tendo que viver com apenas R$ 150 por mês. Isso não é suficiente para comprar nem metade de uma cesta básica em capitais como São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo.

Em outras entrevistas, o Presidente deixou claro que concorda que os valores são baixos, mas declarou que as pessoas deveriam usar esse montante como um complemento de renda. Na visão dele, o Auxílio deve servir apenas como uma ajuda extra para as famílias que estão passando por necessidades agora.

Protestos

Grupos de esquerda e de oposição ao Presidente Jair Bolsonaro estão realizando protestos de rua. E um dos temas destas manifestações é justamente a questão do aumento dos valores do Auxílio Emergencial para os mais pobres.

A grande maioria dos manifestantes dizem que o Governo precisa aumentar esse valor para a casa dos R$ 600. Esse foi o patamar, aliás, que o próprio Palácio do Planalto pagou durante os meses de repasses de 2020.

No entanto, informações de bastidores dão conta de que o Palácio do Planalto não deve ceder aos pedidos desses manifestantes. De qualquer forma, eles anunciaram a prorrogação do benefício por mais três meses, pelo menos.

Além do Auxílio

Ainda na manhã desta terça (20), o Presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Entre outras coisas, o atual chefe de estado disse que as pessoas estariam esquecendo o que o seu adversário político fez no país.

“O pessoal já esqueceu tudo o que o Lula e a Dilma fizeram contra o Brasil? O Haddad ficou 12 anos no Ministério da Educação e só fez besteira”, disse ele para os seus apoiadores momentos depois de falar sobre o Auxílio Emergencial.

Aliás, vale lembrar que Bolsonaro vem falando muito também sobre o Bolsa Família. De acordo com o Presidente, esse programa vai passar por uma reformulação e estará pronto dentro de mais alguns meses. O projeto terá valores maiores do que os patamares atuais de pagamentos.