Caixa: Cartão de Débito Virtual pode ganhar prêmios; veja como

O aplicativo da Caixa Econômica Federal, o Caixa Tem, foi criado no ano passado para distribuir as parcelas do auxílio emergencial. Com o passar do tempo, a plataforma foi liberando cada vez mais serviços bancários aos seus usuários de baixa renda.

Agora, o Caixa Tem vai realizar sorteios de prêmios para os clientes que usarem com frequência o cartão de débito virtual, gerado pelo próprio aplicativo para realizar compras em estabelecimentos on-line.

Como participar da promoção?

Para participar da promoção, o correntista do Caixa Tem deve realizar compras utilizando o cartão de débito virtual. Para gerar a ferramenta de compras no aplicativo, o usuário deve clicar em “Cartão de Débito Virtual” no menu e copiar o número.

Na sequência, basta acessar o site vaidevisa.com.br/caixatempremios e aceitar os termos e condições da promoção e inserir o número do cartão que foi gerado no app e finalizar o cadastro.

Desta forma, a cada compra realizada com o cartão cadastrado, o consumidor ganhará até R$ 250 nos prêmios diários. Contudo, ao completar quatro compras, o cidadão poderá concorrer a prêmios de R$ 10 mil mensalmente, e a uma casa e um carro no fim da campanha.

Quem pode participar?

Podem participar da promoção, os cidadãos que são titulares de Cartões de Débito Virtual CAIXA Visa, gerados no aplicativo Caixa Tem, desde que sejam pessoas físicas maiores de 18 anos que não possuam vínculo empregatício com a Caixa, com a Visa ou com outras corporações envolvidas na campanha.

Aplicativo Caixa Tem

O aplicativo é utilizado por meio de uma conta Poupança Social, aberta gratuitamente para os cidadãos de baixa renda que participam de programa governamentais, como auxílio emergencial, Bolsa Família, FGTS, entre outros.

Os usuários podem utilizar uma série de serviços oferecidos na plataforma, entre eles estão as transferências via DOC e PIX. As transações para contas da Caixa são ilimitadas, e para outros bancos, é estabelecido um limite de três operações mensais.

Além disso, só podem ser transferidos R$ 600 por operação, R$ 1.200 por dia e R$ 5 mil por mês.

Outros recursos como pagamento de contas e boletos, recarga para celular, compras on-line com catão de debito virtual e presenciais com o QR, também podem ser encontrados no aplicativo.

