Para otimizar o tempo de estudo é preciso assumir um compromisso consigo mesmo. Apenas dessa maneira é que se torna possível melhorar os resultados e conquistar novos e promissores objetivos.

Considerando isso, elaboramos este conteúdo com o intuito de lhe apontar alguns fragmentos que podem ser úteis durante o desenvolvimento da sua rotina de estudos. Acompanhe e entenda.

Como otimizar o tempo de estudo?

Antes de qualquer coisa, tome a decisão de otimizar o tempo de estudo. Isto é, não adianta querer ter um resultado diferente, se você procrastina as suas mudanças. Por isso, estabeleça um prazo para implantar a sua nova maneira de estudar, focando em resultados mais promissores e significativos.

A partir do momento que você assume esse compromisso consigo mesmo, as chances de ter mais sucesso, no fim, são muito maiores. Por isso, assuma esse lugar em sua vida e comece a fazer mais por você mesmo.

Veja como começar:

1- Saiba tudo que você precisa estudar ao longo do mês/semestre/ano

Ter uma visão geral de tudo o que deve ser estudado é muito valioso. Apenas dessa maneira é que você será capaz de mensurar o tempo necessário de estudos, ao longo dos dias.

Por isso, comece organizando o seu semestre, mês ou ano, de acordo com a sua demanda de atividades. Saiba quantas provas vão acontecer, quantos trabalhos deverão ser entregues, e assim por diante.

Foque em ter uma visão profunda de tudo o que será feito, viabilizando a criação de um calendário efetivo e estruturado.

Você Pode Gostar Também:

2- Divida as tarefas em passos REAIS

Depois que você conseguir visualizar quais são as ações e atividades que deverão ser feitas ao longo dos dias, foque em dividir cada tarefa em passos reais, mensuráveis e atingíveis. Em outras palavras, não adianta colocar no checklist que você irá ler um livro por dia, apenas com o intuito de “adiantar algo”, pois isso é inviável.

Sendo assim, crie um fluxo de atividades que se concentre em permitir que você pratique, a cada dia, um pouquinho daquela matéria, sem sobrecarregar a mente, mas também, sem procrastinar.

3- Cumpra o seu calendário o máximo possível – evite a procrastinação

Não adianta querer saber como otimizar o tempo de estudo se você não pôr em prática o plano de ação, concorda? Por isso, procure se policiar sempre que se deparar com a procrastinação, e faça o possível para sempre cumprir o seu calendário.

É claro que contratempos existem, mas lembre-se de criar uma margem de erro dentro da sua programação, sempre deixando um “espaço livre” para esse tipo de situação.

4- Fuja das distrações – tenha um momento para isso

Por fim, e o mais óbvio de todos os cuidados que devemos ter na hora de otimizar o tempo de estudo: fuja das distrações.

Separe um momento para ler e-mails, mensagens e afins. Mas jamais pare o que você estiver fazendo, no meio do caminho, apenas para sanar a curiosidade de dar uma “espiada” nas redes sociais. Isso é autossabotagem!

Por isso, crie um momento de pausa para esse tipo de atividade, respeitando os seus limites de foco e criando esse tipo de “descanso” ao longo dos estudos – mas sem exagerar, hein?