Como ter um dia produtivo? Veja algumas dicas

Ter um dia produtivo faz toda a diferença naquela “sensação de dever cumprido“. Nos sentimos muito mais motivados para o dia seguinte e conseguimos organizar as nossas ideias de um modo muito interessante.

Mas, o que precisa ser feito para conquistar um dia mais produtivo? É possível estimular a produtividade?

Como ter um dia produtivo?

Para ter um dia produtivo nós precisamos pensar sobre ele antes mesmo de começá-lo. Isto é, o ideal é que sempre organizemos o nosso dia na véspera do mesmo. Assim conseguiremos ter um momento de reflexão mais tranquilo, e não estaremos “correndo contra o tempo” na hora de listar o que deverá ser feito.

Abaixo você compreenderá isso com mais detalhes:

1- Prepare o seu dia na noite anterior

Prepare o seu dia na noite anterior, listando as suas tarefas que deverão ser cumpridas na manhã seguinte, ou ao longo do próximo dia.

Essa ação de organizar com antecedência permite que você tenha mais tranquilidade na hora de elencar o que deverá ser feito, não tendo aquela “pressa” de montar o checklist por já ter que começar a atuar.

2- Elenque as suas tarefas de acordo com as prioridades

Na hora de preparar o seu dia, lembre-se de elencar as suas tarefas de acordo com as prioridades. Isto é, não adianta colocar uma atividade em primeiro lugar, se existem outras mais importantes e urgentes.

Você Pode Gostar Também:

Se houver muitas atividades prioritárias, elenque a partir da dificuldade: faça a mais difícil primeiro, intercale com uma leve, depois coloque outra difícil, e assim por diante.

3- Estipule um tempo médio para cada tarefa

Comece a mensurar o tempo que você levará para concluir cada tarefa e anote ao lado de cada uma delas.

É claro que esse tempo deve ser hábil, considerando alguma pausa eventual e sem ser “sufocante”. Assim você se sentirá mais focado por saber que terá um horário específico para finalizar determinado projeto.

4- Não procrastine na hora de levantar da cama

Sabe quando o despertador toca de manhã e você apenas tenta ignorá-lo? Pois bem, isso está lhe atrapalhando na hora de ter um dia produtivo. Portanto, deixe a preguiça de lado e foque em levantar assim que o despertador toca.

Não pense! Apenas aja. Levante, tome um banho, tome um café e se espreguice. Vá até à janela e tenha contato com a luz natural, e pronto. Isso tudo já lhe deixará mais acordado e preparado para os desafios do dia.

5- Apenas faça – e fuja das “desculpas”

Não fique criando desculpas, apenas faça o que tem que ser feito. Pois você sabia que a nossa mente leva, em média, 5 segundos para reformular uma desculpa para não fazer ou fazer algo? Pois bem! Por isso que você deve agir: ao ver que tem que fazer algo, apenas faça. Não há escolha, é preciso fazer.

Ao agir dessa forma você não deixa a sua mente criar desculpas que lhe farão procrastinar, e automaticamente você conseguirá ter um dia produtivo. Faça o teste!