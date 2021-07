Competências e habilidades na construção do seu currículo

Dicas para a construção do seu currículo

A construção do seu currículo requer direcionamento e assertividade para que consiga alcançar o seu objetivo de carreira, indo além da entrevista de emprego.

No entanto, para que o seu currículo seja visto como um documento interessante, você deve conhecer os pontos fortes de sua carreira profissional e inseri-los de maneira implícita.

Os seus dados pessoais

A construção dos seus dados pessoais é um fator muito importante. Por isso, certifique-se de que seus dados estejam atualizados no currículo. Bem como, é importante que você verifique o endereço de e-mail para que não contenha palavras pejorativas, diminutivas etc.

Qual é o seu objetivo?

É muito importante que você tenha clareza sobre a sua objetividade de carreira. Sendo assim, o objetivo no currículo deve ser inserido de forma direta. Por exemplo: analista de recursos humanos, gerente de equipe de atendimento, assistente de vendas etc.

A sua experiência profissional

Certamente a sua experiência profissional é um dos principais pontos na construção do seu currículo. Por isso, procure inserir os dados referentes às empresas pelas quais você passou, bem como, os períodos de atuação.

Além disso, de forma sucinta, descreva a sua atividade em cada uma delas. No entanto, lembre-se de que a sua atividade deve ter alguma relação com as suas competências e habilidades.

A sua carreira acadêmica

A maneira como você insere a carreira acadêmica também é importante. Por isso, coloque cursos atuais, bem como, caso você seja um estudante, informe a modalidade de ensino. Ou seja, se estuda de maneira presencial ou online e ainda informe a previsão de término do seu curso.

Resumo ou apresentação do currículo

O resumo do currículo é opcional, no entanto, pode ser interessante para algumas situações. Por exemplo, pode ser viável para pessoas que possuem muitas experiências em várias empresas diferentes. Bem como, o resumo pode ser pertinente às pessoas que possuem quase nenhuma experiência.

Relacione suas competências inseridas no resumo do currículo com as atividades descritas na sua experiência profissional

No entanto, dentro do resumo do currículo você deve inserir suas competências, habilidades e objetividades, ao passo que deve criar algum tipo de relação com as atividades descritas na sua experiência profissional.

Já que esse é um fator de análise do profissional de recrutamento e seleção. Certamente esses pontos poderão direcionar assertivamente a sua postura durante a entrevista de emprego e ajudar a alcançar sua objetividade de carreira de uma forma abrangente.