Conselho Municipal do Idoso convoca entidades para eleições do biênio 2021/2023

DECOM/PMP

O Conselho Municipal do Idoso (CMIPE) de Penedo, órgão que cuida das necessidades e anseio para esse público, realiza uma assembleia de eleição dos representes da sociedade civil para o biênio 2021/2023.

O pleito será realizado no próximo dia 20, a partir das 09 horas, na sala de reuniões do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Penedo (CMDCA), localizado na Rua 7 de setembro, nº 118, Centro Histórico.

Para isso convida todas as entidades não governamentais e sem fins lucrativos, legalmente constituídas e em regular funcionamento.

O CMIPE é regulamentado pela Lei 1.339, de 3 de dezembro de 2009. Participam do pleito entidades que atuam na defesa, proteção e promoção dos direitos do idoso no âmbito do município.

De acordo com o edital de convocação, a assembleia estará aberta para o acompanhamento do público em geral.

As inscrições deverão ser realizadas até o próximo dia 16, de segunda a sexta, das 08h às 13h, na sede da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH), localizada na Praça Clementino do Monte, nº 199.

Representantes

O edital de convocação ainda explica a composição do referido conselho, sendo cinco vagas nas seguintes categorias:

Representante de conselhos de classe que atua no direito da pessoa idosa; representantes das entidades religiosas; representantes de entidades da assistência social; entidades que comprovem políticas permanentes de atendimento e promoção dos direitos da pessoa idosa.

Também podem concorrer representantes das organizações de educação, lazer ou esporte, além de entidades que comprovem possuir políticas permanentes de atendimento e promoção dos direitos da pessoa idosa.

O referido edital pode ser obtido por meio do seguinte link.

Por: Thiago Sobral- Decom PMP