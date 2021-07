Enade 2021: inscrições seguem abertas até 8 de agosto

As inscrições para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2021 foram abertas na última segunda-feira, dia 19 de julho, e vão até o dia 8 de agosto. Os estudantes devem ser inscritos pelos coordenadores dos cursos avaliados.

As inscrições devem ser feitas no Sistema Enade. Conforme o cronograma, os coordenadores de curso poderão corrigir a inscrição dos alunos habilitados para o Enade 2021 entre os dias 9 e 29 de agosto.

Neste ano, farão as provas os alunos ingressantes e os concluintes dos cursos de bacharelado das áreas de ciência da computação, de ciências biológicas, de ciências sociais, de design, e de educação. Já as licenciaturas avaliadas no Enade 2021 são as de artes visuais, ciência da computação, ciências biológicas, ciências sociais, educação física, filosofia, física, geografia, história, letras – português, letras – inglês, matemática, música, pedagogia, e química.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a aplicação das provas do Enade 2021 está marcada para o dia 14 de novembro. A realização é de responsabilidade do Inep, autarquia do MEC.

As provas serão compostas por 40 perguntas. Do total, 10 questões serão de formação geral e as outras 30 questões de conteúdos específicos, de acordo com a área. Conforme o Inep, a duração da prova será de quatro horas.

O que é o Enade

O Enade é um exame que visa avaliar os alunos dos cursos de graduação do Brasil. O exame considera os conteúdos previstos nas diretrizes de cada um dos cursos. Desse modo, analisa o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o profissional de cada área.

Em resumo, o Enade é um dos indicadores de qualidade dos cursos do ensino superior no país. O exame é um componente curricular por determinação do MEC. Portanto, os alunos que não realizarem as provas não podem colar grau.

Com informações da Agência Brasil.

