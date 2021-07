Extensão do Auxílio Emergencial: Recém aprovados no Bolsa Família não receberão

A extensão do coronavoucher só vai contemplar os segurados do programa social que já estavam recebendo o benefício.

Novos beneficiários do Bolsa Família não terão direito as parcelas da prorrogação do auxílio emergencial. A extensão do coronavoucher só vai contemplar os segurados do programa social que já estavam recebendo o benefício. Sendo assim, os recém aprovados receberão por outros meios.

Em meio aos pagamentos do auxílio emergencial, cidadãos buscam ser aprovados no Bolsa Família. Aqueles que foram aprovados em junho, passarão a receber as mensalidades a partir de julho, porém sem acesso as novas parcelas do auxílio.

Pagamento do Bolsa Família para novos beneficiários

O Ministério da Cidadania já concluiu a folha orçamentária da extensão do auxílio emergencial, o que impossibilita a inclusão de mais beneficiários no programa, mesmo que sejam dependentes do Bolsa Família. Além disso, as regras de concessão determinam que para ser contemplado pelo auxílio, é preciso ter sido beneficiado em 2020.

Desta forma, quem entrar no programa social agora, terá um beneficiário conforme a faixa renda e composição familiar, de acordo com os projetos ofertados. Confira:

Benefício Básico: Famílias em situação de extrema pobreza – R$ 89 mensais;

Benefício Variável: Famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que tenham em sua composição gestantes, nutrizes, crianças e adolescentes de 0 a 15 anos – R$ 41 e cada família pode acumular até 5 benefícios por mês, chegando a R$ 205;

Benefício Variável Jovem: Famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza e que tenham em sua composição adolescentes entre 16 e 17 anos – R$ 48 por mês e cada família pode acumular até dois benefícios, ou seja, R$ 96; e

Benefício para Superação da Extrema Pobreza: Famílias em situação de extrema pobreza.

Calendário de pagamento do Bolsa Família

Para os novos beneficiários, contemplados em junho, passam a receber o benefício este mês. Já os que foram aprovados em julho, terão acesso as mensalidades a partir de agosto. Confira o calendário do Bolsa Família para o mês de julho:

Inscritos NIS 4ª parcela NIS de final 1 19 de julho NIS de final 2 20 de julho NIS de final 3 21 de julho NIS de final 4 22 de julho NIS de final 5 23 de julho NIS de final 6 26 de julho NIS de final 7 27 de julho NIS de final 8 28 de julho NIS de final 9 29 de julho NIS de final 0 30 de julho

