FSFX abre empregos para TODO BRASIL; veja cargos

FSFX abre NOVOS empregos para colaboradores de diferentes áreas de atuação em TODO BRASIL. São mais de 20 oportunidades disponíveis, com vagas exclusivas para Jovem Aprendiz. Veja, a seguir, todas as informações e como se candidatar!

FSFX anuncia vagas de emprego para colaboradores de diversas áreas

A FSFX divulgou mais de 20 vagas de emprego abertas para contratação de trabalhadores de diferentes funções em todo o país. Além do salário de acordo com o mercado de trabalho, a empresa oferece benefícios como convênio médico, previdência privada, vale refeição e vale transporte. Dentre as oportunidades, estão os cargos a seguir:

Jovem Aprendiz – Minas Gerais;

Enfermeiro (a) – Guarulhos SP;

Fonoaudiólogo – Rio Claro SP;

Analista de Atenção Primária – Belo Horizonte;

Estágio Comunicação – Minas Gerais;

Estagiário (a) Informática – Minas Gerais;

Técnico (a) de Enfermagem – Serviço de Atenção Domiciliar – Ipatinga;

Enfermeira (o) Centro Obstétrico – Minas Gerais;

Eletricista de Manutenção – Hospital de Cubatão;

Estágio Administrativo – Minas Gerais;

Professor (a) Bilíngue – Ipatinga;

Técnico de Segurança do Trabalho – Cubatão;

Técnico de Enfermagem – Itabira MG;

Estagiário (a) Posso Ajudar – Ipatinga;

Enfermeiro Coordenador – Rio Claro SP;

Fonoaudiólogo – Rio Claro SP;

Técnico de Enfermagem – Rio Claro SP;

Fonoaudiólogo – Joinville SC;

Técnico de Segurança do Trabalho – Ipatinga MG;

Técnico de Enfermagem – Joinville SC.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das vagas de emprego disponíveis na FSFX, é necessário acessar o site de inscrição, clicando aqui, ler atentamente todas as informações referentes à oportunidade desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

