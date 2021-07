Grupo Andrade Gutierrez anuncia novas vagas para Estagiário

A Grupo Andrade Gutierrez, multinacional brasileira, anuncia a abertura de novas vagas de estágio para estudantes de nível superior oferecidas pelo Programa de Estágio da empresa.

As oportunidades são para as áreas de administração de empresas, engenharias: civil, elétrica, mecânica e produção, exatas, economia, comunicação ou áreas afins. Para participar é necessário que o candidato esteja cursando graduação em nível superior com formação prevista de dezembro 22 a junho de 2023. As lotações serão nas cidades de São Paulo/SP e Rio de Janeiro/RJ.

A bolsa-auxílio oscila entre R$ 1.900,00 a R$ 2.200,00, mais benefícios como: vale-refeição ou alimentação, programa de desenvolvimento, clube de parcerias, assistência médica, recesso remunerado, seguro de vida, vale-transporte e possibilidade de efetivação, por carga horária de 30 horas semanais, destacando que inglês e espanhol intermediários serão um diferencial.

Você Pode Gostar Também:

Sobre Grupo Andrade Gutierrez

A multinacional brasileira, que atua em projetos industriais, obras de infraestrutura, logística, mobilidade urbana, energia, telecomunicações, saneamento, saúde, óleo e gás. A empresa posiciona-se como a segunda maior construtora do Brasil e uma das maiores da América Latina, com presença em mais de 44 países, com faturamento liquido de R$ 9 bilhões ao ano.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da Companhia de Estágios e cadastra-se na função deseja. Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.