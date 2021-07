Hyundai oferece empregos para PCDs no cargo de Ajudante de Produção

A Hyundai oferece empregos pelo país! São diversas oportunidades abertas exclusivamente para Pessoas com Deficiência! Se você está em busca de uma chance no mercado de trabalho, veja as informações para o cargo de Ajudante de Produção!

Hyundai oferece empregos para todo o Brasil

A empresa está ofertando chances de contratação em Piracicaba, e tem benefícios como assistência médica e odontológica, café da manhã, convênio com empresas parceiras, desconto em produtos, seguro de vida, refeitório, participação nos lucros ou resultados, previdência privada, vale-transporte, vale-alimentação e muitos outros.

Exigências

Os candidatos precisam preencher os requisitos exigidos pela Hyundai, antes de cadastrar currículo e participar do processo seletivo. Veja quais são eles:

nível médio completo;

experiência em área produtiva;

laudo de comprovação de deficiência.

As demais informações pertinentes estão divulgadas diretamente na página do processo seletivo, de acordo com as orientações abaixo!

Como se inscrever

Os interessados em uma das vagas de emprego na Hyundai podem acessar o site de inscrição e clicar no ícone “Candidate-se” da página. A Hyundai oferece empregos para profissionais comprometidos com bons resultados, que sejam proativos e determinados a alcançar o sucesso!

