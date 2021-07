Merendeiras da SEMED Penedo recebem assistência da Secretaria de Saúde

Pessoal que trabalha no preparo da merenda escolar passa por exames

O preparo das refeições servidas aos estudantes da rede pública municipal de Penedo é realizado com muito zelo e de acordo com os padrões regulamentados por lei federal. E entre as exigências, consta a avaliação periódica da saúde das pessoas que manipulam alimentos.

Por isso, merendeiras e auxiliares de cozinha da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) estão sendo examinadas, assistência feita em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) para atender ao Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional (PCMSO).

Caso a merendeira ou auxiliar de cozinha apresente alguma enfermidade, a qualidade do alimento manipulado durante o preparo da refeição pode ser comprometida. O servidor também precisará ser afastado da atividade para o devido tratamento.

O cuidado com a saúde do servidor público municipal já está em prática. Merendeiras e auxiliares estão realizando exames clínicos, como hemograma completo e parasitológico de fezes, no Laboratório Municipal da SEMS Penedo.

Além das análises exigidas no PCMSO, a Secretaria de Saúde de Penedo ampliou a avaliação das servidoras para exame de glicose, colesterol total, HDL e triglicerídeos, todos no laboratório do município.

A próxima etapa do programa é a avaliação por médico do trabalho, mais uma assistência promovida da gestão Crescendo Com Seu Povo para o funcionalismo municipal.

