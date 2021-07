Secretaria de Fazenda de Penedo divulga calendário de licitações do mês de julho

DECOM PMP

A Secretaria Municipal de Fazenda (SEMFAZ), da Prefeitura de Penedo, divulgou o calendário de licitações referente aos processos que ocorrerão no município durante o mês de julho.

Entre os diversos itens que serão licitados está a aquisição de cestas básicas, contratação de empresas especializada em eletrodomésticos e eletroeletrônicos, para futura e eventual compra e contratação de empresa para manutenção em edificações escolares.

De acordo com o Departamento de Licitações da SEMFAZ, o calendário reuni a cada mês, as licitações realizadas pela administração em suas diversas modalidades.

Dessa forma a divulgação dos processos licitatórios é fundamentada nos princípios estabelecidos pela legislação em vigor, sendo esse um compromisso da gestão Crescendo Com Seu Povo.

Oportunidades

Com isso, os interessados poderão estar atentos as oportunidades que o poder público municipal oferece, para aqueles que desejam fornecer para a Prefeitura de Penedo.

O calendário completo pode ser visualizado por meio do seguinte link.

A divulgação também contribui para gerar emprego e renda à população penedense, uma das metas principais da administração Ronaldo Lopes.

Para mais informações, o Departamento de Licitações da SEMFAZ Penedo disponibiliza o número de telefone (82)3551-5131, disponível de 07h30 a 13h30 ou por meio do e-mail: penedolicitacoes.al@gmail.com.

Também é possível se informar por meio do Diário Oficial do Município, disponível no endereço eletrônico http://www.penedo.al.io.org.br/diarioOficial.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP