Serasa abre novo período para limpar dívidas por R$ 100

A Serasa está promovendo um novo período de renegociação de dívidas. O Programa Limpa Nome concederá descontos para os consumidores que se encontram inadimplentes, alguns débitos serão convertidos em apenas R$ 100.

A expectativa é que as 24 empresas envolvidas na ação ofertem descontos que em um cálculo total cheguem a R$ 12 bilhões, das 14 milhões de dívidas em aberto. Em síntese, alguns descontos podem cobrir o valor da dívida em até 99%.

A intenção da Serasa é reduzir o número de pessoas inadimplentes no país, uma vez que o cenário atual está aumentando os índices devedores. De acordo com o “Mapa Inadimplência no Brasil”, o valor médio das dívidas por cidadão é o mais alto dos últimos doze meses, atingindo R$ 3.937,38.

Em 2020, por meio do Programa Limpa Nome, a Serasa ajudou que 6 milhões de dívidas fossem pagas.

Como participar do Serasa Limpa Nome

O cidadão interessado em participar da ação deve acessar o site do programa e se cadastrar. O procedimento também pode ser feito pelo aplicativo de celular, disponível para celulares Android e iOS, pelo telefone 0800 591 1222 ou ainda, pelo WhatsApp através do número (11) 99575-2096.

Na plataforma, o cidadão consegue acessar todas as informações financeiras, inclusive as dívidas em aberto e as condições propostas pelas empresas relacionadas. Desta forma, o consumidor pode optar em pagar o débito à vista ou parcelado. Feito isto, o sistema irá gerar um ou mais boletos com datas de vencimento.

Diante a pandemia decorrente da Covid-19 e suas medidas de segurança, o correto é priorizar em fazer a renegociação de forma digital. Porém, caso necessário, o sujeito pode comparecer a uma agência dos Correios para realizar o procedimento.

Empresas participantes do Serasa Limpa Nome

Ativos

Atlântico

Avon

BMG

Bradesco

Calcard

Casas Bahia

Claro

Colombo

Crediativos

Credsystem

Digio

Hoepers

Itapeva

Itaú

MGW

Pernambucanas

Ponto Frio

Recovery

Renner

Riachuelo

Tribanco

Vivo

Zema

