Warren anuncia 200 vagas em diversas áreas

A plataforma de investimentos Warren acaba de anunciar a abertura de 200 vagas nas mais diversas áreas. Grande parte das chances são para atuação no departamento de Tecnologia, acompanhando o crescimento do negócio como um todo.

A empresa, que está revolucionando o mercado financeiro do país, já soma mais de 400 colaboradores e busca profissionais que compartilhem dos seus valores: humildade, coragem, atitude, otimismo, honestidade e respeito.

Atualmente, há chances para as posições de Analista de Expansão e Novos Negócios, Analista de Processos, Analista de QA, Analista de QA, Analista de Suporte N3, Analista de Tesouraria, Assistente de Investimentos – Backoffice, Especialista de Expansão e Novos Negócios, Especialista DevOps/SRE, Estágio Criação de Conteúdo [Investimentos], Estágio Mesa Institucional – Agro, Gerente de Riscos (Mesa Institucional), Pessoa Advogada com foco em Administração Fiduciária, Pessoa Analista de Dados, Pessoa Analista de Dados [Vaga afirmativa para Mulheres], Pessoa Analista de Dados [Vaga afirmativa para Pessoas Negras], Pessoa Desenvolvedora Android, Pessoa Desenvolvedora C#, Pessoa Desenvolvedora Fullstack – API e Web, Pessoa Desenvolvedora Fullstack – API e Web, Pessoa Desenvolvedora iOS, Pessoa Desenvolvedora JavaScript/NodeJS (API), Product Manager, Tech Lead, Tech Manager e muito mais.

As posições são para atuação no modelo remoto e híbrido e contemplam todas as regiões do Brasil. Atualmente, a empresa está localizada em diferentes cidades, como Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Florianópolis (SC), Blumenau (SC), Itajaí (SC), Jaraguá do Sul (SC), Joinville (SC), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE) e São Paulo (SP).

Os contratados terão direito a salário compatível com o mercado e um pacote de benefícios, que contempla plano de saúde, plano odontológico, vale refeição, vale alimentação, auxílio creche, auxílio transporte, acesso a um programa de saúde mental, bonificação variável semestral e muito mais.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pela Warren deverão acessar a página de Carreiras da empresa, disponível aqui, e cadastrar seu currículo para participar do processo seletivo.