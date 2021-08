3 dicas infalíveis para cumprir as metas mesmo no segundo semestre

Emagrecer, guardar dinheiro, comprar um carro novo, viajar… Essas são algumas das resoluções de ano novo mais buscadas. Acontece que chega o segundo semestre do ano e logo vem aquela preocupação com as metas determinadas em janeiro. A sensação é que os primeiros meses passaram voando e não restou tempo para cuidar disso.

A verdade é que a maioria das pessoas traça metas exageradas, o que atrapalha muito seu alcance e ainda gera muita frustração. Se alguma coisa ficou para trás, não se preocupe, você não está sozinho. É normal perceber que (boa) parte delas sequer saiu do papel. Por outro lado, não é preciso abandonar o barco e esquecê-las de vez. Existem estratégias para você realizar o que ainda dá tempo, e é exatamente nisso que queremos te ajudar.

Confira as dicas infalíveis que separamos para você finalizar 2021 com a sensação de dever cumprido!

Eleja as metas mais importantes

Quando começa o ano vem junto o desejo de realizar tudo. A sensação de virar a página traz a vontade de reformular todos os campos da vida. Por vezes, se esquece de eleger prioridades, o que acarreta em uma sobrecarga de resoluções por um tempo relativamente curto.

Reveja suas anotações e perceba quantas você definiu. Dentre essas, defina suas prioridades. Na maioria dos casos, não dá para focar sua energia em guardar dinheiro para investir e comprar um carro ao mesmo tempo, restando pouco menos de seis meses para o fim do ano.

Portanto, defina o que realmente é importante agora e foque nessa meta. Você pode sim definir mais de uma, desde que elas não se choquem. Por exemplo, cuidar de uma boa alimentação para perder alguns quilos não impede sua meta de guardar dinheiro, é possível realizar as duas.

Recalcule a rota

Se você tinha 365 dias para alcançar suas metas, lembre-se que agora resta bem menos da metade se você quiser mesmo encerrar o ano com algumas delas concluídas. Por isso, recalcular a rota é essencial. Se seu desejo era emagrecer 15 quilos ao longo dos 12 meses, é preciso traçar um novo objetivo dentro desse plano.

Diminui a exigência, respeite sua individualidade e trace uma meta real, somente assim você poderá alcançá-la. Segundo Anabel Rodríguez, formada em medicina e redatora do portal Saudável&Forte, no campo do emagrecimento, é preciso uma análise cuidadosa individual para não ocorrer frustrações com a meta. “Traçar uma meta de emagrecimento não depende apenas da vontade, o histórico de saúde do paciente tem um peso considerável também. Por isso, sempre é bom avaliar individualmente”, afirma Rodríguez.

Administre seu tempo e coloque na agenda

Por fim, chega de deixar as metas guardadas em algum papel. Essa estratégia não funcionou por meses e agora é a hora de fazer acontecer. Portanto, deixe-a visível em algum lugar que você passe com frequência, como um mural no seu quarto. Mas além disso, é hora de agir, é preciso reservar um espaço na sua vida para cumprí-la.

Faça uma análise do seu tempo e encaixe a meta na sua agenda, sem deixar para a próxima segunda-feira. Seu desejo é começar uma nova atividade física? Organize tudo no dia anterior para cumprir essa tarefa sem chances de procrastinar. Um bom exemplo é separar a roupa, calçados e planejar o que vai comer no café da manhã. O exercício no período da manhã aumenta o metabolismo, portanto, acorde 1 hora mais cedo e não deixe essa meta para o fim do dia quando o cansaço está acumulado.

Ainda dá tempo de terminar o ano com a sensação de dever cumprido. Com todos esses pontos revistos e aplicados, suas metas prioritárias ainda podem ser alcançadas. Agora é a sua hora de fazer acontecer!