5 filmes para estudar Literatura: confira!

5 filmes para estudar Literatura: descubra no artigo

Todos nós sabemos que a literatura é uma disciplina de extrema importância dentro de todos os vestibulares e dentro da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Essa importância se deve ao fato de que questões sobre os principais temas e movimentos da literatura aparecem com muita frequência dentro das provas mencionadas.

Dessa maneira, para que você possa garantir um alto desempenho em suas provas, é essencial que você revise com frequência os principais assuntos da literatura. E que tal fazer isso assistindo filmes?

Isso mesmo! O artigo de hoje trouxe uma lista com filmes que abordam importantes tópicos da literatura que podem ser cobrados pelas suas provas. Confira!

Memórias Póstumas de Brás Cubas

O filme Memórias Póstumas de Brás Cubas, produzido no ano de 2001, é baseado no livro homônimo de Machado de Assis.

No longa, Brás Cubas, já falecido, descreve aquilo que fez em sua vida, acompanhando uma série de momentos da mesma.

Morte e Vida Severina

O filme Morte e Vida Severina é baseado no livro homônimo do escritor João Cabral de Melo Neto, que fez parte da terceira geração modernista.

A obra acompanha a vida de Severino, um retirante que busca fugir da seca do Nordeste para encontrar uma vida melhor.

Vidas Secas

Vidas Secas se baseia no livro homônimo do escritor Graciliano Ramos. O filme, dirigido por Nelson Pereira dos Santos, acompanha a história de uma família de retirantes, composta por Fabiano, a cachorra baleia, dois meninos e Sinhá Vitória.

A Hora da Estrela

A Hora da Estrela é um filme de 1986 e dirigido por Suzana Amaral. Muito aclamada pela crítica, a obra retrata a história de Macabéa, uma jovem que vive em condições precárias e sonha com um futuro melhor.

Capitães da Areia

O filme Capitães da Areia, produzido no ano de 2011, se baseia no livro homônimo de Jorge Amado, avô de Cecília Amado, diretora do filme.

A obra se passa na cidade de Salvador e acompanha a vida de meninos menores de idade que vivem nas margens da sociedade e que fazem de tudo para sobreviver.