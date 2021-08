As diferenças entre MP3, MP4, MP5

Você ainda faz confusão ao escutar alguém falando sobre MP3, MP4, MP5? Normal, saiba que você não está só nessa confusão de definições

Quem trabalha com tecnologia está acostumado, mas o público “leigo”, digamos, às vezes ainda tem certa dificuldade em diferenciar suas características, se é um formato de arquivo, se é apenas um aparelho para a reprodução de arquivos…e é disso que falamos nesse texto.

Criado há 16 anos, o MP3, o mais conhecido dos MP (Media Player), é um formato de arquivo para arquivos de áudio, que também pode ser reproduzido em dispositivos de mídia feitos para formatos de arquivo posteriores.

Na época em que os celulares ainda não tinham capacidade de reproduzir áudio e vídeo, as pessoas compravam reprodutores de mídia digital. Hoje, os smartphones fazem coisas que seriam realmente inimagináveis naquele momento.

Formato de arquivo e não apenas um reprodutor de arquivos

O MP4 também é um formato de arquivo, apropriadamente denominado MPEG-4 Parte 14, e é usado para armazenar e reproduzir vídeos. Ele é uma evolução, mas essa diferença de um dígito pode dar a impressão de MP3 e MP4 são mais ou menos a mesma coisa, mas é apenas uma confusão de conceitos.

Cada um tem seus próprios usos, histórias e vantagens distintos – então, é isso: o MP3 e o MP4 não são duas edições da mesma do mesmo aparelho, saiba!

Origens

Como em tudo na vida, é importante entender de onde os dois tipos de arquivos se originaram. MP3 é a abreviatura de MPEG-1 Audio Layer 3. Foi um dos dois formatos que foram considerados para o padrão de áudio MPEG no início dos anos 90.

A Philips, o instituto de pesquisa francês CCETT e o Instituto de Tecnologia de Radiodifusão da Alemanha apoiaram o formato graças à sua simplicidade, falta de erros e eficiência computacional. E então os arquivos MP3 entraram no domínio público em 1993.

MP4 significa MPEG-4 parte 14. E essa tecnologia é baseada no formato QuickTime MOV da Apple, mas adiciona suporte a vários outros recursos MPEG.

O tipo de arquivo foi lançado pela primeira vez em 2001, mas é o relançamento de 2003 que é usado quando você vê arquivos MP4.

Marketing e evolução

Na verdade, tudo começou com o MP1, que pouquíssima gente conheceu, passando para o MP2, também desconhecido do grande público, e indo subsequentemente subindo na numeração ao passo em que suas funcionalidades subiam. Assim chegou-se a até o MP15.

Existiam celulares que eram MP11, MP12….A cada função agregada, mudava-se – por questões de marketing – a numeração para mais e o público voltava sua atenção para as novidades incorporadas, o que acontece até hoje quando o assunto é tecnologia.

Época dos reprodutores

Quando lançados, os primeiros reprodutores de MP3 eram uma febre e objeto de desejo de muita gente. Quando chegaram os MP4, o interesse aumentou ainda mais. E por aí continuou até que os smartphones incorporaram todas

A definição geral de um reprodutor de mídia MP5 é aquela que oferece suporte a uma ampla variedade de tipos de arquivos de vídeo e áudio. Por isso usuário não precisa converter o arquivo para um formato reproduzível, como faria com um reprodutor menos atual se quiser reproduzir algo gravado em RM, RMVB, Divx, 3GP, ASF, DAF, FLAC ou APE, por exemplo.

Somente áudio versus multimídia digital

A diferença mais fundamental entre o MP3 e o MP4 é o tipo de dados que eles armazenam.

Os arquivos MP3 só podem ser usados ​​para áudio, enquanto os arquivos MP4 podem armazenar áudio, vídeo, imagens estáticas, legendas e texto. Em termos técnicos, o MP3 é um formato de “codificação de áudio”, enquanto o MP4 é um formato de “contêiner de multimídia digital”.

Produção de conteúdo em MP4

Como já entendemos que o MP4 é um formato em si e não apenas o nome de um aparelho que reproduz esse formato, quando a ideia é produzir material no formato MP4, é fundamental contar com ferramentas adequadas a ele, como editores de vídeo e conversores para o formato.

Com elas, trabalhar vídeos torna-se uma tarefa simples e com resultados profissionais. Esses editores de vídeo, como o Movavi, contam com inúmeras ferramentas que permitem a edição dos mais diversos tipos de materiais, usando efeitos sonoros e visuais.

Com eles você poderá mesclar, cortar, aparar, cortar, dividir, extrair, combinar e adicionar texto/música aos vídeos MP4 com facilidade.

E como converter os formatos existentes?

Hoje em dia, converter arquivos de vídeo para outros formatos já não é uma tarefa corriqueira. Na verdade, poucos precisam converter vídeos, mas quando precisam, podem contar com alguns aplicativos interessantes. Existem vários disponíveis na rede, e aqui nós separamos algumas opções:

Este aplicativo converte vídeos de forma avançada, com diversos detalhes personalizáveis. O programa trabalha com os principais formatos do mercado e ainda permite a correção de arquivos de áudio e vídeos danificados. Enfim, eis aqui uma verdadeira caixa de ferramentas multimídia.

Digital Video Converter

Uma das opções mais básicas da lista, o Digital Video Converter tem suporte a um número de formatos bem inferior aos dos principais nomes da nossa lista — mas isso não significa que falta algo aqui, muito pelo contrário: o programa conta com o principal para oferecer conversão nos principais formatos.

Dúvidas tiradas

Então, chegamos ao final desse texto sabendo um pouco mais sobre a interessante história recente dessa área da tecnologia de áudio e vídeo. A aplicação desse conhecimento se dá no entendimento de como as ferramentas que usamos hoje em dia evoluíram até chegar ao que são hoje.

Técnicas de edição de vídeo em formatos como o MP4, por exemplo são hoje acessíveis através de diversos aplicativos e programas, mas toda essa facilidade resultou de um processo de evolução. E o que é mais interessante: esse processo não para, sempre teremos novidades por descobrir!