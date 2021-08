Auxílio Emergencial 2021: Calendário de pagamento da 5ª parcela para todos os grupos

No que se refere a um novo período de inscrições para a prorrogação do auxílio, não será necessário, visto que os mesmos contemplados seguirão recebendo as parcelas

O pagamento da quinta parcela do auxílio emergencial 2021 já começou. Com relação ao primeiro grupo, Bolsa Família, podem sacar o auxílio no mesmo dia em que é depositado, seguindo o dígito final do Número de Identificação Social (INSS). Já o segundo, público geral, devem aguardar a liberação do calendário de saques para realizar os resgates em espécie, segundo o mês de aniversário.

Todavia, caso não queira aguardar a autorização para os saques, é possível movimentar o dinheiro pelo próprio aplicativo em que é repassado, o Caixa Tem. Através dele o beneficiário pode pagar contas e boletos, fazer recarga no celular, compras online entre outros serviços.

No que se refere a um novo período de inscrições para a prorrogação do auxílio, não será necessário, visto que os mesmos contemplados seguirão recebendo as parcelas desde que se enquadrem nos critérios estabelecidos pela MP 1.039/21.

Calendário da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 – Bolsa Família

Nº final do NIS Data do pagamento NIS 1 18 de agosto NIS 2 19 de agosto NIS 3 20 de agosto NIS 4 23 de agosto NIS 5 24 de agosto NIS 6 25 de agosto NIS 7 26 de agosto NIS 8 27 de agosto NIS 9 30 de agosto NIS 0 31 de agosto

Você Pode Gostar Também:

Calendário de depósitos da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 – Público Geral

Mês de nascimento Data de depósito Janeiro 20 de agosto Fevereiro 21 de agosto Março 21 de agosto Abril 22 de agosto Maio 24 de agosto Junho 25 de agosto Julho 26 de agosto Agosto 27 de agosto Setembro 28 de agosto Outubro 28 de agosto Novembro 29 de agosto Dezembro 31 de agosto

Calendário de saques da 5ª parcela do auxílio emergencial 2021 – Público Geral

Mês de nascimento Data de saque Janeiro 1º de setembro Fevereiro 2 de setembro Março 3 de setembro Abril 6 de setembro Maio 9 de setembro Junho 10 de setembro Julho 13 de setembro Agosto 14 de setembro Setembro 15 de setembro Outubro 16 de setembro Novembro 17 de setembro Dezembro 20 de setembro

Veja também: Auxílio emergencial: Caixa faz novo pagamento hoje; veja quando sacar