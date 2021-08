Concurso Bombeiros AC 2021: Edital pode sair até o final do ano

O edital de concurso dos Bombeiros do Estado do Acre (Concurso Bombeiros Acre) tem expectativa de ser publicado até o final deste ano. A previsão foi dada pelo governador Gladson Cameli ao portal local “ac24horas”.

“Vou realizar o concurso e vamos avançar essa página da Covid-19”, disse.

Um novo certame poderá ser aberto após o governo desistir de remanejar aprovados, no cadastro de reserva, do último concurso da Polícia Militar. A intenção, com isso, seria evitar possíveis ações judiciais.

O Governo, neste caso, teria desistido de transferir os concursados por meio de projeto de lei, optando pela convocação dos 125 candidatos diretamente para os quadros da Polícia Militar.

O quantitativo de vagas do concurso Bombeiros-AC ainda não foi revelado. A expectativa é que o certame oferte vagas para o cargo de Soldado, função que tem exigência de nível médio.

O último concurso, aberto em 2012, contou com salários de R$2.244,81, após a conclusão do Curso de Formação (CFS).

Em 2018, um novo concurso estava previsto para acontecer para o cargo de Soldado, mas o certame não saiu do papel.

Último Concurso Bombeiros AC

O último concurso dos Bombeiros/Acre aconteceu em 2012, quando contou com 250 vagas para o cargo de Soldado, sendo 200 para os homens e 50 para as mulheres. A organização do certame foi a FUNCAB.

De acordo com o edital, o salário chegava a R$1.717,81 durante o curso de formação dos Bombeiros, e R$2.244,81 após a conclusão do curso e ingresso no cargo. O concurso foi composto de prova objetiva, investigação criminal e social, teste de aptidão física, avaliação psicológica e avaliação médica e toxicológica.

A prova objetiva contou com Língua Portuguesa, Matemática, História e Geografia do Acre, Atualidades e Informática Básica. A Prova Objetiva foi aplicada simultaneamente nas cidades de Brasiléia/AC, Cruzeiro do Sul/AC, Rio Branco/AC, Sena Madureira/AC e Tarauacá/AC. A avaliação teve duração de quatro horas.

Foi considerado eliminado do certame o candidato que não obteve, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) dos pontos da Prova Objetiva e/ou obtiver nota 0 (zero) em qualquer uma das disciplinas.

TAF

O Teste de Aptidão Física possui caráter eliminatório e tem por objetivo avaliar a agilidade, resistência muscular e aeróbica do candidato, consideradas indispensáveis ao exercício de suas atividades. Para participar desta etapa, foi necessário que os candidatos fossem aprovados na Prova Objetiva no quantitativo de 05 (cinco) vezes o número de vagas. Em caso de empate na última posição do quantitativo definido acima, todos os empatados nesta posição serão convocados.

Os exercícios físicos para a realização do Teste de Aptidão Física, com base no último curso realizado, foram os seguintes:

a) Resistência Muscular Localizada: Teste de apoio de frente sobre o solo e Teste de resistência abdominal em 1 minuto;

b) Resistência Cardiovascular: Teste de Corrida para homens – desempenho mínimo de 2.800 metros (Cooper) e Teste de Corrida para mulheres – desempenho mínimo de 2.400 metros (Cooper);

c) Teste de Força: Teste dinâmico de barra fixa com pegada em pronação para homens (Execução Dinâmica), Teste de barra fixa com pegada em pronação para mulheres (Execução Isométrica); e

d) Aptidão de Natação: Teste de Natação 100 metros Nado livre Cronometrado para homens – tempo máximo de 2min e Teste de Natação 100 metros Nado livre Cronometrado para mulheres – tempo máximo de 2min30seg.

A sequência dos Teste de Aptidão Física será a seguinte:

1º Flexão de Braço em Barra Fixa (Execução Dinâmica) para homens; Flexão de Braço em Barra Fixa (Execução Isométrica) para mulheres;

2º Teste de Apoio de frente sobre o solo;

3º Teste de resistência abdominal em 1 minuto;

4º Teste de Corrida para homens – desempenho mínimo de 2.800 metros e Teste de Corrida para mulheres – desempenho mínimo de 2.400 metros; e

5º Teste de Natação de 100 metros cronometrado nado livre para homens e mulheres.

Prepare-se com antecedência

Os interessados em concorrer a uma das vagas já podem iniciar os seus estudos, tomando como base o conteúdo programático do último concurso realizado. Confira os assuntos que devem ser mantidos para este concurso dos Bombeiros/AC 2018.

LÍNGUA PORTUGUESA:

Compreensão de textos. Denotação e conotação. Ortografia: emprego das letras e acentuação gráfica. Sinais de Pontuação. Classes de palavras e suas flexões. Coletivos. Verbos: conjugação, emprego dos tempos, modos e vozes verbais. Concordâncias: nominal e verbal. Regências: nominal e verbal. Emprego do acento indicativo da crase. Colocação dos pronomes. Semântica: sinonímia, antonímia, homonímia, paronímia, polissemia e figuras de linguagem. Funções sintáticas de termos e de orações. Processos sintáticos: subordinação e coordenação.

MATEMÁTICA:

Conjuntos: conceito, igualdade, classificação, pertinência, inclusão, operações de união, interseção e diferença. Sistema de Numeração Decimal e outras bases de numeração. Operações com números naturais. Problemas com as quatro operações. Expressões Numéricas. Divisibilidade. Múltiplos e Divisores. Números Primos. Fatoração. MDC e MMC e aplicações. Números Racionais: forma fracionária e forma decimal, operações e problemas. Medidas: unidades de medida (comprimento, massa, capacidade, superfície e volume). Grandezas Proporcionais: razão, proporção, regra de três simples e composta. Porcentagem. Juros simples. Equações do Primeiro e do Segundo Grau. Noções de Geometria Plana: triângulos, quadriláteros, polígonos, semelhança, teorema de Pitágoras, áreas e volumes. Funções: tabelas, gráficos, estatísticas. Grau, quadrática, exponencial e logaritmos. Matrizes. Determinantes. Sistema Linear. Probabilidades.

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE:

O processo de ocupação das terras acreanas: a ocupação indígena, a imigração nordestina e a produção da borracha, a insurreição acreana e anexação do Acre ao Brasil. A chegada dos “paulistas” nas terras acreanas a partir dos anos 70 do século passado: êxodo rural, conflitos pela terra e invasões do espaço urbano. A evolução política do Acre: Território a Estado. Acre: desafios para um futuro sustentável. Geografia do Acre: Aspectos geográficos e ecológicos da Amazônia e do Acre. Formação econômica do Acre. Processo de anexação do Acre ao Brasil: tratados e limites. Municípios e populações do Acre: população e localização. Nova configuração do mapa. Microrregiões. Atuais municípios.

ATUALIDADES:

Tópicos relevantes e atuais de diversas áreas, tais como política, economia, sociedade, educação, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, segurança e ecologia, suas inter-relações e suas vinculações históricas. Globalização. Compreensão dos problemas que afetam a vida da comunidade, do estado e do país.

INFORMÁTICA BÁSICA:

Sistema operacional e ambiente Linux. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Linux. Sistema operacional e ambiente Windows. Edição de textos, planilhas e apresentações em ambiente Windows. Conceitos básicos, ferramentas, aplicativos e procedimentos de Internet. Conceitos básicos,ferramentas, aplicativos e procedimentos de Intranet. Conceitos de organização e de gerenciamento de informações, arquivos, pastas e programas. Segurança da informação. Procedimentos de segurança. Noções de vírus e pragas virtuais. Noções de firewall. Aplicativos para segurança (anti­vírus, anti-spyware, etc). Procedimentos de backup.

Sobre os Bombeiros

A ideia de Bombeiro no Acre Com a instalação do Governo Provisório do Estado Independente do Acre, Luiz Galvez Rodrigues Arias – Chefe do Governo Provisório, através do Decreto nº 07, na data de 17 julho de 1899 que versava sobre vários departamentos, entre eles o de justiça, criou o Corpo de Bombeiros.

Os primeiros serviços de combate a incêndio A existência do serviço de extinção de incêndios é paralela a do serviço de Polícia. Em 01-01-1921, as Companhias Regionais de Polícias para aqui vieram com a missão de policiar a região e por ocasião dos incêndios, aquela tropa era acionada e, utilizando os meios que dispunha como: pá, enxada, balde d`água, areia e outros meios de fortuna, extinguiam as chamas e evitavam sua propagação, retiravam bens materiais e socorriam vítimas.

Teve como primeiro Comandante, o Major Duarte de Menezes – Comandante da Companhia Regional de Polícia do Alto Juruá. Origem Legal Constituição Estadual de 1º de março de 1963, que criou a Polícia Militar do Estado do Acre, instalada em 31 de março de 1974, substituindo a Guarda Territorial.