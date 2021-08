Conheça o Serasa Score 2.0

Talvez esses fatos já tenham acontecido com você. Sua família planejou uma compra à prazo, de algo que queriam muito, mas aí a decepção: sua compra não foi aprovada. Ou você quer facilitar suas compras pela Internet e pensou que ter um cartão de crédito seria uma mão na roda. Mas ele foi recusado. O motivo? Seu score junto ao Serasa está muito baixo.

O nosso histórico como consumidor é registrado por órgãos como o Serasa, e isso resulta em um uma espécie de currículo financeiro, que pode dar a você uma boa ou uma má reputação. As prestadoras utilizam as métricas do Serasa para se proteger dos consumidores inadimplentes. Estar em dia com os compromissos eleva seu score, o que aumenta as chances de conseguir credito quando precisar.

Você já descobriu que seu score está baixo, então, existe algo que possa fazer para aumenta-lo? Primeiro, precisamos entender como funciona a metodologia do Serasa Score.

O que é o Serasa Score 2.0

O seu score, ou seja, a sua pontuação de crédito, é analisado por bancos ou instituições financeiras para decidirem se vão ou não aprovar o crédito solicitado. Na prática, essa pontuação indica para o mercado se você é um bom pagador. Logo, uma pontuação maior aumenta as suas chances de conseguir crédito.

O Serasa Score 2.0 é uma atualização da antiga metodologia. O cálculo mudou, e agora ele vai beneficiar quem paga as contas em dia, ou seja, tem mais peso o momento atual do que o histórico de suas dívidas.

Isso é muito bom para quem tem aquela pendência que não conseguiu negociar ainda, mas segue honrando seus compromissos do dia a dia.

Como é calculado o Serasa Score 2.0?

O Serasa Score 2.0 é uma pontuação de crédito que vai de 0 a 1000, calculada por inteligência artificial, que considera aspectos negativos e positivos da vida financeira de cada pessoa.

Em outras palavras, essa pontuação ajuda as empresas a entenderem qual é o nível de risco de dar crédito a você com base no seu comportamento atual.

Antes, cada fator tinha um peso diferente do que tem hoje. Os requisitos para montar o score pessoal foram revistos.

Veja os fatores que mais influenciam na pontuação do score, e como a mudança pode influenciar:

Pagamento de crédito

Este é o item que mais tem peso no Serasa Score. Antes, ele tinha equivalia ao percentual de 13,9%, e passou a ser de 43,6%. Por isso que pagar as contas em dia é um fator tão importante para o aumento do score pessoal.

Segundo o Manual do Serasa Score 2.0, sua relação com as operadoras de telefonia também é considerada nesse critério. Então, as orientações são as mesmas: mantenha o pagamento das suas contas de telefonia em dia e busque esse tipo de serviço com cautela, sem solicitar contratação a muitas operadoras ao mesmo tempo.

Consultas para serviços de crédito

Este aspecto representava 17,4% e aumentou para 19,3%. Quando você faz muitas simulações de créditos ao mesmo tempo, esse comportamento pode indicar uma necessidade muito grande de credito, e é interpretado como um aumento no risco de endividamento.

Uma boa sugestão é, antes de contratar um serviço financeiro, pesquisar bem as melhores tarifas e os planos mais adequados para você antes de fazer a solicitação. Deixe para informar o seu CPF apenas quando já tiver tomado uma decisão, para evitar consultas desnecessárias.

Histórico de dívidas

Esse aspecto representava 30,2% do score da pessoa, e agora passou a ser 13,7%. Renegociar suas dívidas contar de maneira positiva para o seu score, mas é preciso tempo para que sua pontuação comece a aumentar.

Além disso, para manter esse impacto positivo e afirmar seu comportamento de bom pagador, é preciso manter o pagamento de suas contas e acordos sempre em dia.

Pagamentos de dividas

Esse representava 26,4% e agora é 5,5%. Diminuiu muito! Aqui são levadas em conta dividas ativas, pendencias ainda não negociadas e que constam anotadas nos cadastros do Serasa.

Credito contratado

Este foi outro percentual que aumentou, de 3,6% foi para 7,9%. Os bancos aonde você tem conta podem enviar para o Serasa informações sobre novos créditos e financiamentos, bem como de contratos encerrados. Quando você paga essas contas em dia, esse comportamento tem um peso muito importante para fazer o seu score aumentar (e, quando não paga, para diminuir).

Tempo de uso do cartão

Este ponto amentou sua importância dentro do score, de 8,4% para 10,1%.

Classificação do Serasa score 2.0

O score é estabelecido de 0 a 1000, sendo:

De 0 a 300: baixo;

De 301 a 500: regular;

De 501 a 700: bom;

De 701 a 1000: muito bom.

Como consultar meu score?

Você pode consultar seu Serasa Score 2.0 a qualquer momento, quantas vezes quiser e sem pagar nada. É só baixar o aplicativo da Serasa, ou visitar o site.

Como aumentar meu score?

Levando tudo em consideração, as dicas para quem quer ter um score alto são:

Manter o nome limpo;

Pagar as contas em dia;

Evitar fazer simulações de credito com muita frequência;

Manter seus dados atualizados no Serasa;

Ter o Cadastro Positivo ativado.

O que é o Cadastro Positivo?

É o seu currículo financeiro, aonde consta seu histórico de contas pagas e compromissos em andamento, como o pagamento de suas contas, empréstimos, faturas de cartão de crédito etc.

Desde julho de 2019, todos os consumidores foram automaticamente incluídos no Cadastro Positivo. Antes disso, o que mais pesava no cálculo do seu score era o fato de você ter ou não dívidas negativadas. Agora, todo o seu histórico passa a contar.

Assim, quem paga direitinho suas contas, pode ter uma nota mais alta. E o melhor: as instituições financeiras costumam considerar essas informações positivas na hora de aprovar novos pedidos de crédito.

Ao consultar o seu score na Serasa, você verá uma seção chamada “Cadastro Positivo” na tela. Ali vai constar a informação “ativo” ou “inativo”. Se o seu Cadastro Positivo estiver inativo, isso indica que você não tem contratos de crédito no momento ou que, no passado, você desativou esse recurso.

Para reativá-lo ou saber mais informações, entre em contato com o Serasa se desejar ativa-lo. É gratuito e só gera benefícios.