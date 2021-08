Conjuração Carioca: um resumo sobre o evento

Conjuração Carioca: aquilo que você precisa saber

A Conjuração Carioca, também conhecida como Conjuração do Rio de Janeiro ou Conjuração Fluminense, foi um movimento emancipacionista que aconteceu em 1794.

O tema é cobrado com frequência por diversos vestibulares e concursos do país, com um destaque para aqueles do estado do Rio de Janeiro.

Conjuração Carioca: introdução

Ao lado da Conjuração Baiana e da Inconfidência Mineira, a Conjuração Carioca foi um dos movimentos emancipacionistas que aconteceu na segunda metade do século XVIII, sob influência dos ideais do Iluminismo e da Revolução Francesa.

Conjuração Carioca: contexto histórico

A segunda metade do século XVIII foi marcada por uma série de movimentos emancipacionistas no Brasil, como a Conjuração Mineira (também conhecida como Inconfidência Mineira), Baiana e a Carioca. Todos tinham como base os ideais iluministas que estavam presentes na Revolução Francesa.

Intelectuais da colônia e da metrópole portuguesa que defendiam o movimento se encontravam todas as semanas na Sociedade Literária do Rio de Janeiro, com o objetivo de debater sobre os mais variados temas do conhecimento humano. Essas, porém, discussões se fundamentavam nos ideais iluministas. Dessa maneira, não é de se surpreender que as discussões tenham abrangido também a situação da colônia brasileira.

Conjuração Carioca: características

Todavia, os debates e as ideias começaram a incomodar a elite colonial, uma vez que essa tinha seu estilo de vida baseado em privilégios econômicos e políticos. Assim, no ano de 1794, os integrantes da Sociedade Literária do Rio de Janeiro foram denunciados por fazerem críticas ao Estado e a Igreja e por nutrirem ideais de emancipação de Portugal.

Os principais acusados foram Manuel Inácio Alvarenga, Vicente Gomes e João Manso Pereira. As acusações foram recebidas por Conde de Rezende, vice-rei da época, que concluiu que o grupo se reunia para propagar ideias republicanas.

A partir disso, os acusados foram presos, mas soltos, posteriormente, por falta de provas. Podemos afirmar, portanto, que a Conjuração Carioca possuiu um caráter ideológico, uma vez que o movimento apenas discutia as ideias e não chegou a colocar em prática nenhum tipo de luta.

Conjuração Carioca: a independência dos Estados Unidos

Devemos ressaltar que outro evento também contribuiu para a expansão dos ideais iluministas e republicanos no Brasil: a independência dos Estados Unidos, que aconteceu no ano de 1776.