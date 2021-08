Continental abre NOVAS vagas de emprego pelo país; veja cargos

A Continental finaliza a semana com várias oportunidades de emprego pelo país. Quem busca uma chance no mercado de trabalho ou recolocação profissional, pode seguir as informações divulgadas aqui, no Notícias Concursos, e garantir a participação no Processo Seletivo da empresa! Veja como se candidatar!

Continental tem novos empregos pelo país

Para começar a semana com a carteira assinada, a Continental está divulgando oportunidades com benefícios como assistência médica, restaurante interno, vale transporte, auxílio academia e farmácia, entre outros. Saiba quais são as funções divulgadas pela empresa, neste fim de semana!

Você Pode Gostar Também:

Estágio Engenharia_ Comercial TCO;

Estágio em Vendas;

Estagiário(a) de Compras;

Estágio em Logística;

Estagiário em Meio Ambiente;

Estágio em Engenharia de Campo PLT;

Analista de Controladoria;

Técnico (a) de Informática;

Estagiário (a) de Logística – São Paulo;

Estagiário ( a ) de Departamento de Vendas;

Estágio em Vendas – Brasil.

Como se inscrever

Para se candidatar a uma das oportunidades de emprego, os interessados podem acessar o site de inscrição, selecionar a vaga pleiteada e cadastrar currículo no ícone “Candidate-se”. A Continental divulga empregos para perfis profissionais proativos e que proporcionem bons resultados em todas as suas atividades.

Mantenha-se atualizado com o Notícias Concursos e saiba mais sobre as vagas de emprego divulgadas diariamente!