Empresa abre matrículas para Programa de Estágio 2021

A ADP, empresa em soluções de gerenciamento de folha de pagamento e gestão de capital humano, anunciou a abertura do Programa de Estágio 2021.

O programa conta com a parceira da empresa RECRUT.AI, o processo seletivo atual apresentará novidades na escolha dos candidatos, que passarão a contar com inteligência artificial e seleção às cegas.

Ana Carolina Oliveira, gerente sênior de Recursos Humanos da ADP, relata que promover a diversidade é importantíssimo para a empresa e um dos pilares da instituição.

“Sabemos que a inclusão de minorizados no setor de tecnologia precisa avançar muito no Brasil. Por isso, em linha com os princípios que norteiam a ADP, neste ano, decidimos reforçar este ponto em nosso processo seletivo”, esclarece Ana Carolina.

“A nossa ideia não é ter um programa exclusivo para um único grupo, mas sim estimular, por exemplo, a presença das mulheres nas áreas de tecnologia, que devem crescer ainda mais nos próximos anos e oferecer muitas oportunidades de trabalho”, complementa.

Metodologia inovadora

Os candidatos do Programa de Estágio da ADP 2021 serão selecionados através de uma metodologia moderna criada pela RECRUT.AI, que usa inteligência artificial para auxiliar os recrutadores na seleção dos futuros contratados.

A empresa utiliza o processo conhecido como ‘Big 5’ para realizar o relatório comportamental dos candidatos.

O sistema ‘Big 5’ é formado pelos cinco traços centrais de personalidade possíveis de serem identificados através de uma análise léxica (linguística).

“Além de tornar o processo mais ágil para os candidatos, este sistema permitirá que os gestores visualizem os pontos fortes dos candidatos e as áreas com maior afinidade, permitindo um direcionamento mais assertivo para as vagas”, destaca Ana Carolina.

Neste ano, a ADP abre 21 vagas e os candidatos selecionados poderão atuar em diferentes áreas da empresa, como tecnologia, RH, jurídico e vendas.

Os candidatos aprovados começam na empresa ainda no segundo semestre de 2021. O programa terá duração de 12 meses, podendo ser renovado por mais 1 ano.

Podem candidatar-se estudantes universitários de todos os cursos, que tenham conclusão prevista para o segundo semestre de 2023.

“Somos uma multinacional em crescimento, por isso, tenho certeza que todos os participantes que ingressarem em nosso programa terão oportunidades de se desenvolverem e trilharem uma trajetória profissional sólida, independentemente da área que escolherem atuar”, finaliza a executiva.

