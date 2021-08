Considerado um dos maiores grupos atuantes na cadeia agroalimentar do Brasil, o Genesis Group recruta novos talentos em seis estados para seu Programa de Trainee 2022. Há chances para os estados da Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul e Paraná.

Ao todo, são oito vagas nas regiões de Luís Eduardo Magalhães (BA), Balsas (MA), Campo Novo do Parecis (MT), Sorriso (MT), Querência (MT), Rio Verde (GO), Dourados (MS) e Ibiporã (PR).

Para participar, além de disponibilidade para atuar em uma dessa localidades, os jovens deverão estar matriculados ou terem concluído a graduação em agronomia, engenharia agrícola e/ou engenharia agronômica, engenharia ambiental, zootecnia e administração, com conclusão prevista entre dezembro de 2019 e julho de 2021. Técnicos agrícolas também são bem-vindos no processo seletivo.

Os contratados terão a oportunidade de acompanhar as atividades de classificação de grãos e demais serviços oferecidos pelo Genesis Group, assim como vivenciar uma imersão nos processos e cultura da empresa. Os trainees participarão, ainda, de treinamentos e atividades de desenvolvimento e formação.

Assim, além da capacitação técnica, os candidatos deverão ter conhecimentos em pacote office, internet e aplicativos, disponibilidade para mudança de estado/cidade e para viagens, além de CNH categoria B.

Segundo a empresa, além da remuneração compatível com mercado, os trainees terão direito a alguns benefícios, como plano de saúde, plano odontológico, vale refeição e Programa de Participação nos Resultados (PPR).

Como se candidatar

Os interessados tem até o dia 15 de setembro para se candidatar e as inscrições devem ser realizadas diretamente na página de vagas da empresa, disponível aqui.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem triagem de currículos, mapeamento de perfil comportamental (análise de softs kills), entrevista com a área de desenvolvimento humano e organizacional do Genesis Group e avaliação dos conhecimentos técnicos. Por fim, os candidatos passarão por uma entrevista com a diretoria e gerência.