Já imaginou começar sua carreira em um dos maiores ecossistemas de empresas de tecnologia do Brasil? Esta pode ser a chance que você estava esperando, já que o Grupo Movile oferece vagas para jovens talentos interessados em atuar em diferentes empresas do grupo, dentre elas iFood, PlayKids, Afterverse, MovilePay e Zoop.

São centenas de vagas para estudantes do ensino superior com disponibilidade para estagiar pelo menos até dezembro de 2022, e para recém-formados entre janeiro de 2016 e dezembro de 2021, com pelo menos 1 ano de experiência profissional em qualquer área.

Os contratados terão a oportunidade de vivenciar uma cultura única e participar de um programa de aceleração com duração de um ano com diversos treinamentos, cursos e mentorias com o time de especialistas da empresa. Além disso, eles terão direito a bolsas integrais de estudos para aprender e desenvolver seu conhecimento em inglês.

Como participar do processo seletivo

Os interessados em participar do processo seletivo deverão cadastrar seu currículo até o dia 26 de setembro pelo site www.movile.com.br/mobiledream2022.

Como no ano anterior, o processo seletivo será realizado de maneira virtual e totalmente às cegas. Isso significa que informações que possam gerar vieses serão ocultadas, a fim de garantir uma contratação 100% focada nos objetivos profissionais e nas principais características dos participantes.

Ainda, o processo será dividido em oito etapas, sendo que a partir da quinta fase do processo os participantes que não possuírem estrutura necessária poderão usufruir do suporte à internet, ferramentas de trabalho (como computadores, fones de ouvido, teclados) e espaços em coworkings oferecidos pela empresa.

Ao final do processo, as pessoas aprovadas poderão receber uma proposta de trabalho de mais de uma empresa do Grupo. Dessa forma, fica a critério de cada um escolher onde iniciar a carreira, de acordo com suas expectativas e cultura.