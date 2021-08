Hyundai divulga NOVOS empregos pelo país; veja cargos

Hyundai abre NOVAS oportunidades de emprego para colaboradores de diversas áreas de atuação em municípios de São Paulo. São 20 vagas abertas, com chances exclusivas para pessoas com deficiência – PCDs. Veja todas as informações e como se candidatar!

Hyundai anuncia vagas de emprego para profissionais de São Paulo

A Hyundai anunciou 20 NOVAS vagas de emprego disponíveis para profissionais de diferentes áreas de especialização em municípios de São Paulo. Dentre as oportunidades abertas, estão os seguintes cargos:

Analista de Dinamômetro Jr;

Analista Jr. de Compras Gerais (Materiais Diretos);

Advogado;

Analista Pleno de Planejamento de Pós Vendas;

Analista de Qualidade Sr (Linha de Montagem de Motores);

Analista Sr (Dinamômetro e Savage);

Analista Junior Recursos humanos – Exclusivo para PCD;

Técnico de Segurança Jr (Prazo Determinado – 12 meses);

Especialista em Serviços Administrativos (Facilities/Workplaces);

Supervisor de Laboratório de Metrologia;

Analista Pl. de Processos de Montagem;

Analista de Recrutamento e Seleção;

Supervisor de Logística;

Técnico Líder de Manutenção;

Analista Sênior de Contabilidade;

Eletricista de Manutenção I – Solda;

Analista de Processos de Estamparia;

Analista de Usinagem Sr;

Analista de Linha de Montagem Sr (Usinagem);

Analista de Cmm Sr.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma das oportunidades abertas na Hyundai, é necessário acessar o site de inscrição, ler atentamente todas as informações referentes a vaga desejada e, cadastrar o currículo atualizado.

Além disso, a empresa está oferecendo aos novos contratados, vale alimentação, previdência privada, convênio com empresas parceiras, convênio médico, vale transporte, refeitório, desconto em produtos, convênio odontológico, café da manhã, participação de lucro e seguro de vida.

