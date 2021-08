Inscrições para seu Programa Talentos Raízen 2022 estão abertas

O segundo semestre está cheio de boas notícias para estudantes de todo o país. Acompanhando a tendência do mercado, a Raízen acaba de abrir as inscrições para seu Programa Talentos Raízen 2022, com mais de 540 vagas para trainee, estágio e aprendiz.

A empresa de energia de origem brasileira, que tem forte atuação nos setores de produção de açúcar e etanol, distribuição de combustíveis e geração de energia, busca profissionais com diferentes níveis de conhecimento e formação, com ou sem experiência anterior. Conhecimento em inglês, aliás, não é uma exigência em nenhuma das posições.

Para o processo de trainee, por exemplo, serão aceitas pessoas com até dois anos de formação em qualquer curso de graduação. A remuneração pode chegar a até R$ 7 mil por mês, além dos benefícios.

Já os interessados em uma das oportunidades de estágio devem estar matriculados em um curso de graduação com previsão de formação para daqui dois anos (no máximo). É importante, ainda, ter disponibilidade para estagiar seis horas por dia ou 30 horas semanais para concorrer às posições que oferecem bolsa-auxílio mensal de R$ 1.735 e diversos benefícios.

Você Pode Gostar Também:

Por fim, os aprendizes podem podem ser jovens com até 21 anos e 11 meses de idade, com ensino fundamental, médio, técnico completo ou que estejam cursando o ensino médio ou o ensino técnico. Neste caso, é preciso ter disponibilidade para jornada de trabalho de 20 horas semanais.

A boa notícia é que há vagas em todas as regiões do Brasil, sendo essa iniciativa fundamental para quem deseja ingressar no mercado e iniciar uma carreira de sucesso em uma das maiores empresas do país. Os contratados passarão por trilhas de desenvolvimento profissional que incluem treinamentos para impulsionar competências e novas lideranças.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página https://talentosraizen.gupy.io/ até o dia 12 de setembro para se candidatar a qualquer uma das posições. O processo seletivo será totalmente on-line e contemplará testes individuais, dinâmicas e entrevistas. A expectativa é de que os novos estagiários e trainees sejam contratados em janeiro, enquanto os aprendizes iniciam sua jornada na Raízen em fevereiro de 2022.