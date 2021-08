Nos EUA, CNN demite funcionários que não se vacinaram contra Covid-19

A emissora norte-americana CNN decidiu demitir três de seus funcionários nos Estados Unidos. O motivo: eles não se vacinaram contra a Covid-19 e mesmo assim estavam frequentando os espaços da empresa. Ao saber disso, o Presidente do canal, Jeff Zucker, decidiu demitir os três sem nenhum tipo de segunda chance.

A situação acabou levantando uma grande polêmica nas redes sociais. É que internamente, a CNN exige que todos os seus funcionários tomem a vacina contra a Covid-19. Por lá, o imunizante está disponível para toda a população, independente da idade. As doses estão sendo aplicadas de forma gratuita em todos os cidadãos que quiserem receber.

Na CNN, eles não estavam exigindo nenhum tipo de comprovante para a vacinação. De acordo com relatos, a direção do canal estava trabalhando em uma espécie de “sistema de honra”. Por essa lógica, os empregadores passariam a acreditar que os empregados receberam a vacina, mesmo sem que eles apresentassem nenhuma prova disso.

Só que a situação desses três funcionários em específico acabou complicando tudo. Agora, Zucker disse que toda a empresa pode passar a cobrar essa comprovação de que os seus funcionários tenham de fato tomado a vacina em questão. Nas redes sociais, muita gente concordou e discordou desse discurso.

Por um lado, muitas pessoas disseram que a CNN estava correta. Afinal, a empresa seria uma espécie de espelho para muita gente. E os Estados Unidos estão enfrentando um problema com uma grande quantidade de cidadãos que não querem se vacinar. Por outro lado, muita gente disse que isso poderia se tratar de um abuso de poder do empregador.

No Brasil

Toda essa situação acaba gerando uma discussão também aqui no Brasil. Afinal, uma empresa brasileira pode demitir um funcionário que se recusa a tomar a vacina contra a Covid-19? Em geral, a resposta da maioria dos especialistas na área é sim.

De acordo com esses magistrados, o empregador é responsável pela saúde dos seus funcionários dentro da empresa. Então se, por exemplo, um funcionário não se vacina ele estaria colocando em risco a saúde dos seus colegas.

Por essa lógica, isso vale também para a questão da máscara. Uma empresa que não obriga os seus funcionários a usarem máscaras pode até ser denunciada ao Ministério Público do Trabalho (MPT). Então é importante prestar atenção nestes pontos.

Olho nas vacinas

De uma certa maneira o que está acontecendo nos Estados Unidos pode acabar se replicando no Brasil daqui a alguns meses. É que a tendência é que o nosso país também chegue a um momento em que apenas uma parte da população não quer se vacinar.

E quando isso acontecer, essas pessoas podem sofrer demissões por isso. Inclusive por justa causa. De acordo com uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) a vacina contra a Covid-19 no Brasil é obrigatória e não compulsória.

Traduzindo para termos mais comuns, isso quer dizer portanto que o cidadão não pode ser obrigado a tomar a vacina à força. No entanto, aqueles que se negarem estarão sujeito à punições inclusive dentro do ambiente de trabalho.