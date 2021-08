Certamente você já deve ter ouvido falar em um tal relacionamento interpessoal no trabalho, não é? Mas, o que isso quer dizer? Por que tantos líderes apontam esse relacionamento como importante, mas, porque nem todos são capazes de explicá-lo com clareza?

Se você ainda tem dúvidas sobre esse tema, saiba que neste conteúdo nós respondemos a alguns questionamentos sobre ele.

Esperamos que você compreenda, de uma vez por todas, por que as relações interpessoais no trabalho são importantes. Vem com a gente e saiba mais!

O que é relacionamento interpessoal no trabalho?

O relacionamento interpessoal no trabalho é a união que há entre você e os seus colegas de trabalho. É aquela relação construída entre todos os trabalhadores, durante os longos dias de trabalho. É justamente por isso que esse relacionamento é tão importante, afinal, quem trabalha conosco pode impactar até em nosso rendimento, não é mesmo?

Assim, toda decisão, comunicação, troca de ideias, trabalho em equipe e construções colaborativas nascem a partir das relações interpessoais no trabalho.

Como e por que cultivá-lo sempre?

Entendido o que é relacionamento interpessoal no trabalho, precisamos pensar em como e por que cultivá-lo no ambiente corporativo. Assim, respondemos um questionamento de cada vez:

Por que cultivar esse relacionamento?

A resposta é bem simples: com um bom relacionamento interpessoal no trabalho você consegue criar uma atmosfera mais saudável no ambiente corporativo.

Afinal, quem nunca se sentiu desconfortável, desmotivado ou incomodado com algum colega de trabalho? Ou quem nunca teve prejuízos por conta de uma falha na comunicação? Pense sobre isso.

Com um relacionamento interpessoal bem explorado e desenvolvido, os ruídos na comunicação diminuem, além de que é possível construir uma atmosfera mais colaborativa. Todos compreendem a importância de seus colegas e sabem que o trabalho em equipe está acima de qualquer orgulho ou vaidade que o ego pode proporcionar.

Por isso dizemos que esse relacionamento é muito importante: sem ele estaríamos trabalhando “cada um por si”, e isso, no longo prazo, pode minar qualquer projeto.

Como cultivar o relacionamento interpessoal no trabalho?

Para que você possa cultivar bons relacionamentos no seu trabalho é necessário mudar algumas atitudes e focar em alguns pontos específicos. São eles:

Desenvolvimento da escuta ativa: Com a escuta ativa você passa a ouvir, de fato, as outras pessoas. Ou seja, você não se deixa levar por outros pensamentos, preconceitos ou julgamentos na hora de conversar e trocar uma ideia com a sua equipe. Mas sim, você está pronto para ouvir tudo o que os outros têm a dizer, sem nenhuma censura. Isso faz toda a diferença na hora de absorver informações importantes.

A empatia também deve ser desenvolvida para construir bons relacionamentos no trabalho. Saber colocar-se no lugar do outro diminui as chances de você julgar erroneamente, além de melhorar as relações de uma maneira geral, sem criar aqueles “climas” ruins. Aprender a pensar no conjunto: É necessário aprender a “trocar ideia” com as outras pessoas. Isto é, evite querer tomar as decisões sozinho e aprenda a pensar em conjunto. Aceite mais a opinião e ideia alheia, e não seja intolerante. Assim, certamente você construirá relações mais positivas.