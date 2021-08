Penedo recebe carro fumacê para combate ao mosquito Aedes Aegypti

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo solicitou da Superintendência de Vigilância em Saúde (Suvisa), órgão do Governo de Alagoas, o serviço do carro fumacê para complementar o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) no combate ao mosquito Aedes Aegypti.

O pedido da gestão Crescendo Com Seu Povo foi atendido e será realizado na terça e na quarta-feira, dias 17 e 18, nos locais com maior índice de infestação pelo mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya.

O carro fumacê vai circular a partir das 17 horas nos bairros Santa Luzia, Raimundo Marinho, Vila Matias e Conjunto Rosete Andrade.

Para que o serviço tenha efeito, os moradores devem abrir portas e janelas da residência durante a passagem do carro fumacê.

Também é preciso retirar reservatórios de água e de comida para animais, sendo necessário aguardar pelo menos 30 minutos para devolvê-los aos locais de costume.

Aquários e gaiolas precisam ser protegidos para evitar que o inseticida também entre em contato com peixes e pássaros.

A Prefeitura de Penedo alerta que as ruas precisam estar desobstruídas e que os pais não permitam que as crianças corram atrás do veículo que faz a pulverização do inseticida, serviço que complementa os mutirões de limpeza que a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) está realizando.

O carro fumacê não deve ser utilizado de forma indiscriminada porque pode gerar desequilíbrios ambientais, causando a morte de insetos polinizadores – como abelhas e borboletas – e também aumentar a resistência do mosquito ao inseticida.

Fique atento às recomendações e cuide de seu quintal, evitando deixar objetos que possam acumular água, criando assim um local adequado para a proliferação do mosquito transmissor de doenças causadoras de diversos males e que também levar a óbito.

