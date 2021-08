Poupança: hábitos econômicos e planejamento financeiro

Como viabilizar uma poupança através do seu planejamento financeiro?

A viabilização de uma poupança pode ser um desafio pessoal para muitos, principalmente para quem não costuma realizar nenhum tipo de planejamento financeiro.

Sendo assim, é importante que você se atente a alguns pontos no que diz respeito aos seus hábitos de rotina para que possa direcionar uma poupança e alcançar suas metas em curto, médio e longo prazo.

Separe seus custos e analise a sua situação atual

Primeiramente, faça uma espécie de mapeamento sobre a sua situação financeira. Sendo assim, você poderá direcionar suas ações. Para realizar esse mapeamento é importante que você separe os seus custos fixos de seus custos variáveis.

São custos fixos, os valores referentes a sua rotina e a manutenção da sua sobrevivência. Por exemplo, as contas referentes ao fornecimento de água, energia elétrica, telefone, internet, bem como, o pagamento de aluguel, plano de saúde etc. Já os demais custos são seus custos variáveis.

Verifique seus hábitos de rotina

É muito importante que para viabilizar um planejamento financeiro, você verifique seus hábitos de consumo dentro da sua rotina. Sendo assim, analise quais são os pontos que podem ser melhorados através de pequenas economias domésticas. Bem como, verifique possíveis trocas. Já que é possível economizar e direcionar valores para uma poupança.

Faça a troca financeiramente viáveis

As trocas financeiramente viáveis devem ser feitas, considerando ajustes dentro da sua rotina. Por exemplo, você pode trocar uma TV a cabo por um streaming, bem como, você pode trocar o cartão de crédito tarifado por um cartão de crédito sem anuidade.

Sendo assim, são pequenas trocas que podem gerar economia, ainda que seja algo considerado irrelevante. No entanto, ainda que você acredite que esses valores são muito baixos, é muito importante que você coloque o foco em seus hábitos.

Reforce os seus hábitos econômicos

Pois, quando você analisa os seus hábitos financeiros, você entende que é mais importante que você gere economias ao longo do tempo. Além disso, ao analisar seus hábitos é importante também que você veja a poupança como um hábito, ou seja, o hábito de poupar deve ser natural na sua rotina.

Pois, com o passar do tempo, conforme o planejamento financeiro for adaptado, você poderá direcionar valores fixos e elevados para uma poupança. No entanto, o seu foco em hábitos econômicos mudará a sua relação com o dinheiro e isso fará a diferença na sua vida em longo prazo.