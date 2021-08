Prefeitura e Sisam de São João Batista – SC anuncia novos Processo seletivos

Editais tem vagas de nível fundamental e salário de até o dia R$ 1.467,60

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de São Batista e o Serviço de Infraestrutura, Saneamento e Abastecimento de Água Municipal (Sisam), anuncia a abertura de novos editais de processos seletivos simplificado que tem por objetivo formar cadastro reserva em cargos de nível fundamental.

Confira abaixo as oportunidades:

Confira abaixo as oportunidades:

: auxiliar de serviços gerais – colocação de tubos de concreto; auxiliar de serviços gerais – roçador; auxiliar de serviços gerais – manutenção conservação de vias; auxiliar de serviços gerais – pintura; mestre de obras – pontes pênseis; condutor de veículo pesado II – operador de BobCat e condutor de veículo pesado II – retroescavadeira; e condutor de veículo pesado II – tratorista; Edital 08/2021: auxiliar geral coleta de lixo.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.128,10 e R$ 1.467,60, mais 40% acrescido de insalubridade, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h do dia 20 de agosto de 2021, exclusivamente, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Rhema Concursos. O valor da inscrição está fixado em R$ 20,00, com possibilidade de solicitar a isenção até às 17h do dia 16 de agosto de 2021, conforme edital.

As seleções contaram com prova prática (caráter classificatório e eliminatório), previstas para serem aplicadas no dia 29 de agosto de 2021. As seleções terão validade por 12 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração municipal.